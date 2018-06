Thornton spálil krev Angeliny Jolieové

Krev svého partnera pak nosily obě hvězdy hollywoodského filmu kolem krku jako ochranný talisman.



Příliš se tím nechlubili, přesto museli mnohdy čelit nenechavým dotazům všímavých novinářů.



Téměř tři roky se tak Billy i Angelina objevovali na veřejnosti s ampulemi krve kolem krku, jejich vztah byl zpečetěn v květnu 2000 a tentýž měsíc o tři roky později skončil.



Ve skutečnosti ale krvavý talisman oba odhodili již dříve, loni na podzim, když se dostali do partnerské krize a nedokázali ji překonat.



Angelina se dozvěděla o Billyho nevěře a odmítla milostný výstřelek svého partnera tolerovat. Dvojice se ihned odloučila a teprve po půl roce, letos v květnu, byl jejich svazek oficiálně u rozvodového soudu ukončen.



"Angelina už něklikrát důzazně požádala Billyho, aby jí krev vrátil, ale on to odmítl s tím, že ampuli zničí v ohni. Chtěl se jí pomstít a tak ampuli s krví vložil do krabičky na níž napsal ,Rakev manželství´. Tvrdí, že pro něj mělo darování krve nesmírný význam, a proto se jí chtěl zbavit po svém. Billy je Billy, vždy má svou hlavu, nikdo by ho nepřesvědčil," svěřil se Billyho přítel britským bulvárním novinářům.



Jolieová je podruhé rozvedená

Manželství Angeliny Jolieové oficiálně skončilo po třech letech. Rozvod s hercem a režisérem Billym Bobem Thorntonem se táhl půl roku. Jako důvod uvedla americká herečka nepřekonatelné rozpory. Thorntonovi se tak rozpadlo už páté manželství, Jolieové druhé. V roce 2000 pár adoptoval 11měsíčního kambodžského sirotka.



Rozešli se už vloni v létě

Herečka si údajně chtěla nechat šperky a své výdělky, které získala během manželství. Stejně tak si chce ponechat syna Maddoxe, kterého s Thorntonem adoptovali v Kambodži.

Zpráva o rozvodu následovala vloni těsně poté, co Jolieová v rozhovoru pro srpnové vydání týdeníku Us Weekly řekla, že manžel od ní odešel před čtyřmi měsíci. "Jsem rozhořčená. Je mi smutno. Je to pro mě obtížné a smutné období," dodala. "Je jasné, že naše priority se prostě rozešly."

Jolieová se začala také angažovat jako velvyslankyně dobré vůle OSN, Thornton se naopak pustil s plným nasazením do své nové muzikantské kariéry. "Zaměřil se na svou hudbu a na svou kariéru, já na dítě. Maddox je pro mě strašně důležitý... Každý máme prostě jiné priority," řekla Jolieová a zdůraznila, že chce adoptovat ještě další děti.

Thornton vydal k rozchodu lakonické prohlášení, které obsahovalo jedinou větu: "Je to smutná věc." Thornton i Jolieová jsou nositeli Oscara. Angelina, které bylo 4. června 28 let, ho získala v roce 2000 za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Narušení a Billy Bob tři roky předtím za scénář ke snímku Smrtící Bumerang.