Thompsonová označila herečky s mladšími partnery za predátory

Jednapadesátiletá britská herečka Emma Thompsonová je známá svými kontroverzními výroky. Tentokrát se pustila do hereček, které si hledají mladší partnery. Označila je za "predátory" a "kuguáry" a řekla, že jí se "syndrom kuguár" netýká, ačkoli má sama o sedm let mladšího manžela. Napsal to britský list The Daily Telegraph.