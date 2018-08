Jsou jako sekta a scientologové, nadává Markle na královskou rodinu

„Jsou jako scientologové nebo rodiny z filmu Stepfordské paničky. Když slyší, že někdo něco řekne, zamknou dveře. Musí promluvit!“ řekl bývalý filmový osvětlovač pro list The Sun poté, co si již dříve stěžoval, že dcera s ním nemluví.

„Jsou jako sekta a scientologové, protože jsou tajemní. Zavřou dveře, zatáhnou závěsy a prsty si ucpou uši, aby nemuseli poslouchat. Možná, že mají i tajné podání ruky! Nemůžete se jich nic zeptat, protože vám neodpoví,“ míní Markle.

Meghanin otec před pár dny britskému bulváru prozradil, že když se ho Harry snažil před novináři varovat, třískl mu telefonem.

„Harry mi řekl, že bych neměl nikdy komunikovat s tiskem. Že to všechno dopadne špatně. Řekl mi: Sežerou vás zaživa. A měl pravdu,“ stěžoval si teď Markle britskému listu Daily Mail.

Problémy s Thomasem Marklem se objevily už před květnovou svatbou jeho dcery s princem. Nechal se nafotit pro bulvár, jak si zkouší oblek na svatbu, cvičí, aby na slavný den zhubl, a jak na internetu zadal do vyhledávače jméno své dcery. Všechno bylo zinscenováno a on ochotně spolupracoval s bulvárem, za což dostal tučný honorář. Na královskou svatbu do Windsoru nakonec nepřijel, údajně kvůli operaci srdce. Meghan pak k oltáři přivedl otec ženicha, princ Charles.

