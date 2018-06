Thomas Helberg: VODA V ZAHRADĚ (Svojtka & Co.)

a co teprve v pečlivě promyšleném, udržovaném zahradním jezírku. Voda v zahradě je jako otisk prstu - nelze najít dva stejné zahradní rybníčky. Přesto existuje několik pravidel, která by bez ohledu na fantazii měli dodržovat všichni vodymilovní zahradníci - jinak se jim pohled na hladinu stane zdrojem starostí a vzteku. Výpravná kniha vás provede stavbou jezírka od A až do Ž výběrem místa počínaje, materiálem, osvětlením i údržbou pokračuje. Autor myslí i na výběr rostlin a nezapomíná na úpravu okolí, protože až citlivé začlenění jezírka do celkové architektury odlišuje drahokamy od balvanů. Přirozeně založená a osazená vodní nádrž k sobě po čase přitáhne společnost vodymilovných živočichů, od bruslařek a potápníků až k plžům a žábám: i jim by se u vás mělo líbit.