Theronová vystřihuje své nahé scény

Herci pak mluví o estetické hodnotě, ale většinou se jen bojí, aby se ve filmu neukázal jejich malý faldíček, strie nebo celulitida. Stejné veto na nahé scény vydala také držitelka Oscara Charlize Theronová.

Jihoafrická kráska se prý nestydí, ale nahota jí mnohdy připadá ve filmech zbytečná. Proto si do každé smlouvy na nové natáčení vnutí klauzuli, podle níž může při konečné práci ve střižně vyjmout z filmového pásu ty scény, jež jí připadají neestetické nebo zbytečné.

"Vždycky jsem ve smlouvě měla klauzuli, že pokud zhlédnu film a nejsem přesvědčená, že je to důležité, nebo cítím, že se někdo snaží těžit jen z mého těla, pak můžu scény vystřihnout nebo odmítnout promítání," vysvětluje Charlize Theronová.

Herečka ráda pracuji s režisérem, jemuž může v tomto smyslu věřit. "Pokud jsem nucena dělat to a ono, a nesmím nic ovlivnit, nevyleze z toho nikdy nic dobrého. Nemám ráda práci, při níž musím myslet na to, že mám ukázat levou a ne pravou bradavku. Když platí, natoč si to podle svého, ale nech mě to zkontrolovat, jsem mnohem spokojenější," dovává osmadvacetileté blondýnka, která začínala jako profesionální tanečnice a modelka.