Kerrová má konkurenci, její matka se rozhodla vystoupit z dceřina stínu

Osmačtyřicetiletá Therese Kerrová naznala, že je na čase vystoupit ze stínu své slavné a úspěšné dcery Mirandy a rozjet vlastní byznys.

"Jako máma jsem si plnila hodně snů skrze Mirandu. Není to správně ani špatně. Ale zdraví a krása jsou mou vášní a já se nyní rozhodla plnit i vlastní sen," řekla Mirandina matka pro australský časopisu Women´s Weekly.

Pro dceřinu značku Kora pracovala od roku 2010 a z malé firmy vybudovala značku prodávající do 67 zemí světa. Teď ale zakládá vlastní řadu kosmetiky. Odmítá ovšem, že by byla dceři konkurencí.

"Nikdy bych s ní v ničem nesoupeřila, protože taková naše rodina není. Mirranda mě podpořila," říká Therese.

Její kosmetika se bude jmenovat Divine a bude levnější než dceřina. "Máme s Mirandou rozdílné představy. Ona chce udržet značku jen jako řadu pleťové kosmetiky, já chci rozšířit nabídku o další přípravky péče o tělo. Takže takhle ji nechám dělat to, co sama chce, a já budu také dělat to, co chci," dodala Therese.