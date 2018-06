Thelma a Louise po 23 letech spolu, pokračování ale zřejmě nebude

Susan Sarandonová dala fotku s kolegyní Davisovou na Twitter a napsala k tomu, že Thelma a Louise jsou vynálezkyně selfie. Přidala i snímek z filmu Ridleyho Scotta, který natočily tyto dvě herečky v roce 1991 a oběma vynesl nominaci na Oscara. Tu jim ale tehdy vyfoukla Jodie Fosterová za Mlčení jehňátek.

Obě herečky by byly pro, aby se natočilo pokračování slavného filmu, i když skončil smrtí hlavních hrdinek, které se rozjely autem přes okraj Grand Canyonu.

Thelma a Louise si dělaly selfie už v roce 1991

"Dobře, to, co jsme viděli na konci, se zdálo být celkem jasné. Ale ve skutečnosti jsme nikdy neviděli to auto dopadnout, takže je tam řada možností. Myslím jako že ho zachytilo křoví nebo přeskočilo na druhou stranu. Nebo vyskočily. Dnes se dá s digitální technologií zvládnout cokoli," cituje Davisovou Studio Exec.

Sarandonová by do filmu taky znovu šla. "Nevidím důvod, proč by to nešlo. Já bych byla znovu moc ráda Louisou," uvedla.

Jejich naděje ale pohřbil režisér Scott. Rozhodně druhý díl točit nehodlá. "Nemám v plánu oživit ten příběh. Myslím, že jeho konec byl celkem nezvratný," řekl.