The Sun se budoucí princezně omluvil

Mysleli jsme, že publikujeme šťavnatější, avšak nevinné obrázky Sophie Rhys-Jonesové. Mysleli jsme si, ze tím ukážeme veselejší stránku ženy, která přináší čerstvý vzduch do královské rodiny. Mýlili jsme se… omluva deníku The Sun

vnese do královského domu čerstvý vítr. Mýlili jsme se."Vlna rozhořčení nad zveřejněním kompromitující fotografie budoucí princezny, k níž se připojil i premiér Tony Blair, dnes pokračuje v četných novinových komentářích.Sophie, která provozuje spolu s jedním partnerem firmu public relations, vyslovila obavu, že ji britská média jako budoucí princovu ženu nemají ráda.Svatba Sophie Rhys-Jonesové a prince Edwarda se má konat 19. června.

Původ skandálu

Britský bulvární deník The Sun věnoval budoucí manželce prince Edwarda Sophie Rhys-Jonesové svatební dar, bez kterého by se nejspíš obešla - fotografii z konce 80. let, na které odhalovala své vnady po boku jistého slavného rozhlasového moderátora.

Nejčtenější britský deník umocnil skandální povahu snímku tím, že ho zveřejnil na třetí straně, kterou zpravidla věnuje nahým ženám. Na fotografii odhaluje při jízdě v autě tehdy 23letá Rhys-Jonesová částečně své poprsí a tváří se rozverně.

Koncem 80.let pracovala Sophie, která se má 19. června přivdat do královské rodiny, jako tisková mluvčí místní londýnské rozhlasové stanice Capital Radio. Fotografii pořídila jedna bývalá přítelkyně, která ji podle všeho za velký peníz prodala redakci The Sun.

Deník The Daily Mail s odvoláním na nejmenovaného známého nevěsty napsal, že budoucí princezna se cítí velmi zrazena. "Přítelkyně ji slíbila, že snímek nikdy nezveřejní," dodal známý.

Buckinghamský palác, který doufal, že svatbou nejmladšího syna královny Alžběty II. vstoupí do klidného období po vzrušených manželstvích princů Charlese a Andrewa, se podle agentury AFP odmítl ke zveřejněné fotografii vyjádřit.