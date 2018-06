The Scorpions zanechali nesmazatelnou stopu

1:00 , aktualizováno 1:00

Světoznámá skupina The Scorpions vystoupila v Ostravě. Pro naši čtenářku Veroniku to byl jednoznačně nejlepší koncert v jejím životě. The Scorpins v ní zanechali nesmazatelnou stopu. "Chlapi to rozjeli naplno, byla to bomba," napsala.