Thatcherová vyhrála reality show

Při klání jedla vítězka klokaní varlata, rybí oči, plavala v jezeře, v němž jsou jedovaté žáby, a v jedné obzvlášť vypjaté zkoušce před kamerou zvracela.

Carol Thatcherová, která pracuje jako novinářka a spisovatelka, se spolu s několika zpěvačkami a zpěváky hudebních skupin a herečkami a herci mýdlových oper vysílaných v Británii ocitla v hlubokém pralese, kde za mnohdy ponižujících podmínek doby kamenné bojovala o přežití.

Reality show se jmenuje Jsem celebrita, dostaňte mě odtud. Diváci po každém pokračování rozhodují o tom, který účastník tábor v džungli opustí.

Před odjezdem do Austrálie pozdější vítězka tvrdila, že matce nic neřekla. "Nemohu říci, že by to byl druh pořadu, který ona sleduje," uvedla. Připustila však, že se svěří po návratu.