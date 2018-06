Můj první sexuální zážitek bylo znásilnění, říká Thandie Newtonová

Herečku prý znásilnil nejmenovaný režisér, když byla ještě náctiletá. „Řekla jsem to svým dětem. Chtěla jsem, aby to věděly ode mě a ne od někoho jiného,“ sdělila v rozhovoru pro magazín Edit hvězda filmů Mission: Impossible 2, Crash nebo seriálu Westworld.

„Můj syn mě během mého povídání zarazil a řekl mi, že o něj nemusím mít obavy, protože je prý mnohem drsnější, než jsem byla já,“ smála se Thandie, která má dohromady tři děti - dceru Ripley (16), syna Nica (12) a syna Bookera (2).

Všechny děti má s manželem Olem Parkerem, se kterým žije už osmnáct let.



Herečka prý svým dětem otevřeně vyprávěla i o sexu. „Řekla jsem jim dopodrobna, jak to chodí. Nemá smysl před nimi něco skrývat, když je to přirozená věc mezi dvěma dospělými lidmi,“ myslí si.

V dětství neměla hollywoodská kráska příliš přátel kvůli barvě své pleti. U svých dětí takovým problémům chtěla předejít. „Hodně dlouho jsem si kladla otázku, proč lidem vadí, že mám jinou barvu pleti. Byla jsem z toho smutná, nechápala jsem to. Jako dítě jsem si to neuměla vysvětlit. Doma se o tom nemluvilo. Já svým dětem říkám všechno, je to tak lepší,“ dodala.

Zásadní byla pro Thandie jedna z hlavních rolí ve filmu Crash. Snímek v roce 2005 získal tři Oscary - za nejlepší film, originální scénář a nejlepší střih: