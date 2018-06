Thajští sloni vybírají peníze pro Haiti, nezahálejí ani celebrity

Obří tlustokožci s nápisem "Thajští sloni pomáhají Haiti" na svém těle a kyblíčkem zavěšeným na chobotu, překvapili turisty, kteří si užívali prázdniny na rušné ulici Khao San. Takovým kolosům odolal málokdo a peníze se jen sypaly.

"Myslím, že je to skvělé. Byl jsem trochu překvapen, když jsem to viděl, ale je to dobré. Obyvatelé Haiti hodně vytrpěli díky tomu, co se tam stalo. Je pěkné vidět, jak lidé sbírají peníze, aby jim pomohli," řekl irský turista Ian Harris.

Sbírka byla zorganizována místní pobočkou Červeného kříže a majitelem slonů, který chtěl nějak pomoci obětem zemětřesení. Získané peníze budou poslány na Haiti prostřednictvím Červeného kříže.

"Chceme se pomocí těch slonů dostat do zpráv a tím přimět co nejvíc lidí k tomu, aby pomohli Haiti. Hodně tam trpí a mají velké problémy. Navíc většina lidí tady jsou turisté, kteří jsou zdraví a šťastní. Měli by se o svou spokojenost a radost podělit s těmi, kteří to potřebují. Naše kampaň tu byla velmi úspěšná," řekl majitel slonů Laithongrein Meepan.