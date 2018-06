Thajské ostrovy jsou rájem hollywoodských filmařů

Filmaři se usídlili na jednom menším z ostrovů Phi Phi Le, který slouží jenom ke koupání a potápění. Hollywoodská ekipa tu dokonce zdejší nejkrásnější zátoku pomocí triků zcela "přehradila" skalami, aby tak pro účely filmové story vytvořila kouzelnou lagunu.



Na jednom z bezejmenných ostrůvku blízko Krabi vznikal pro změnu jeden z prvních filmů o agentu 007 - od té doby se mu neřekne jinak než Ostrov Jamese Bonda.

Jen necelou hodinu plavby odtud se nachází poloostrov Phra-nang, sužovaný mohutnými přílivy a odlivy, jehož skalnaté pobřeží s kolmými vápencovými skalami rádi využívají horolezci, vesměs opět ze Spojených států nebo z Austrálie.



Občas tu ale lze potkat i našince, který dá krajanovi třeba tip na levného majitele lodě, pořádajícího výlety po okolních ostrůvcích nebo organizujícího lovy na žraloky a mečouny. Namístě je varování před smrtelně jedovatými podmořskými hady, kteří jsou jedním z mála skutečných nebezpečí při korálovém potápění ve zdejších vodách.



Většina návštěvníků, toužících poznat fascinující kontrast moře a strmých, tropickou džunglí porostlých skal, vynořujících se z moře, zvolí jako svoje východisko přístav Phuket na stejnojmenném ostrově. Je to také asi poslední místo, kde se může cítit snobský západní turista jako v ráji.



Kromě Američanů navštěvují zdejší oblast zvláště němečtí turisté, pro které vzniklo v přístavních uličkách Phuketu mnoho světově proslulých thajských uliček lásky. Aby sexuchtiví muži neměli obavy, že by je návštěva podobného podniku mohla zkompromitovat, funguje zde dokonce zvláštní služba, kdy pro zákazníka přijede na určené místo po zavolání jedna z místních kněžek lásky na motorce a odveze si jej na bezpečné místo, chráněné před nepovolanými zraky.



Vstříc německým turistům vyšli i místní restauratéři, a tak se tu lze setkat také s množstvím typicky bavorských restaurací, které sem absolutně nezapadají. Přesto je však možné v Phuketu dosud ochutnat ve zdejších vyhlášených rybářských restaurací některou z místních specialit, kterou hostu s půvabnou graciézností přinese servírka v tradičním místním kroji.



Takový luxus a služby jsou však k mání pouze v Phuketu a to je možná i pravý důvod, proč navzdory skvělým plážím a perfektnímu koupání přijíždí na ostrovy Phi Phi jen minimum turistů.



Na zmíněných ostrovech lze navštívit i unikátní Vikingskou jeskyni s prastarými nástěnnými malbami a v několika mořských jeskyních i zvláštní, velmi vratká bambusová lešení. Pomocí nich se mnohdy až na samý vrchol jeskyní drápou po vlhké a páchnoucí skále domorodci, aby zde s pomocí zvláštního nože odřízli celé vlaštovčí hnízdo, které pak použijí při přípravě místní kulinářské speciality - vlaštovčího vývaru.

Právě na této čarokrásné pláži pod zářícím sluncem stanul před filmovými kamerami hvězdný Leonardo di Caprio. Thajské ostrovy a moře učarovaly hollywoodským filmařům - turisté je však dosud ve větší míře ještě neobjevili.