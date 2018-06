Thajské noviny otiskly fotografii oběšeného herce Carradinea

Podle agentury Reuters se rodina tragicky zemřelého herce domnívá, že fotografie se dostala na veřejnost pomocí zkorumpované policie. Snímek zachycuje Carradinea visícího ve skříni na věšáku na šaty. Genitálie má svázané, stejně tak jako ruce, a zabarvení kůže na nohou dokazuje, že byl nalezen až delší dobu po smrti.

"Rodina je pobouřena uveřejněním této fotografie. Udělám právní kroky za porušení soukromí a psychickou újmu v případě, že bude fotografie zveřejněna v amerických médiích," uvedl hercův bratr Keith Carradine.

Protagonistu filmů Quentina Tarantina Kill Bill či televizního seriálu Kung Fu nalezla hotelová pokojská se šňůrou omotanou kolem krku a penisu. Policie nejdříve přišla s podezřením na sebevraždu, tu však kategoricky zpochybnili manažeři 72letého herce. "Skutečně oceňoval všechno, co život nabízel... a tohle není něco, co by si David provedl," poznamenala členka jeho manažerského týmu Tiffany Smithová k teorii o sebevraždě.

David Carradine byl členem vážené hollywoodské herecké rodiny, k níž patřil jeho otec, představitel charakterních rolí John Carradine, a nevlastní bratři Keith a Robert. Zahrál si ve více než stovce celovečerních filmů pod vedením takových režisérů jako Martin Scorsese, Ingmar Bergman či Hal Ashby. Jeho neznámější filmovou postavou, která ho zároveň proslavila, je šaolinský kněz Kwai Chang Caine v televizním seriálu Kung Fu. Na výsluní slávy se vrátil v posledních letech v titulní roli ve dvoudílné sáze Quentina Tarantina Kill Bill (2003 a 2004).