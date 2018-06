Pokondři nazpívali píseň o Klausovi, museli ji ale přejmenovat

"My jsme původně chtěli, aby se to jmenovalo Tys to čmajz, protože to tak bylo. Ale pak nás upozornili z vydavatelství, že by mohlo dojít k hanobení pana prezidenta. Dokonce jsem to museli dát právníkům. Stejně jsme si nakonec do písně prosadili, že tam je to Tys to čmajz," prohlásil Roman Ondráček.

Inspirací pro vznik písně byl slavný kousek prezidenta Václava Klause, který v Chile nechal "zmizet" pero do své kapsy (více zde). Video hlavu státu proslavilo po celém světě a na internetu ho viděly miliony lidí.

"Pro některé z nich to byla jediná zpráva, kterou o Česku kdy viděli," prohlásil Jan Kraus.

Moderátoři Frekvence 1 také prozradili, co si myslí o českém showbyznysu. "Udělat z někoho hvězdu za dva měsíce, to nikde jinde není. Stačí jít na večírky, mít kolem sebe ty správný lidi. A tak to má být," vysvětlil ironicky Miloš Pokorný.

"Je to férovější než dříve, skvělí lidé, neokoukané tváře, dobří novináři," přisadil si Roman Ondříček.

Miloš Pokorný, Roman Ondráček, Markéta Šichtařová a Roman Kufa v Show Jana Krause

Kromě Těžkého Pokondru do Show Jana Krause přijali pozvání také ekonomka Markéta Šichtařová a plastický chirurg Roman Kufa.