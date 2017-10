Je to definitivní, končíme. Těžkej Pokondr odchází z Frekvence 1

Je to na spadnutí, říkali o ukončení spolupráce Pokondři v úterý, kdy vyeskalovaly jejich problémy se šéfem Škodou. Původně chtěli skončit hned, ale ve středu ráno ještě vysílali. V éteru pak oznámili, že je čeká rokování s generálním ředitelem. Výsledkem je odchod Pokondrů z Frekvence 1 k poslednímu říjnu.

Dvojici vadilo, že jim šéf odmítl aktuálního hosta, novináře Jaroslava Kmentu, který vydal novou knihu.

„Nám šéf Miroslav Škoda nebude neustále zakazovat hosty. Navíc když děláme každý den rozhovor, víme, kde žijeme, víme, kolik je tady dobrých lidí, kteří utáhnou i ten rozhovor. Problém je i ten, že vedení s námi nekomunikuje,“ řekl iDNES.cz Roman Ondráček v úterý.

Šéf rádia Miroslav Škoda ale tvrdí, že novináře jako hosta odmítl, protože mohlo jít o skrytou reklamu právě kvůli nové knize. Chtěl se tak vyhnout případným sankcím od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Cenzuru odmítá.

„Máme dohodu s moderátory, že hosty budeme zvát až poté, co se na nich obě strany dohodneme, což je velmi vstřícné gesto ze strany rádia. Určitou míru svobody moderátoři mají. Je to ale licencovaná činnost s přímou odpovědností, tu však nemají moderátoři, ale provozovatel vysílání, respektive osoba pověřená vykonáváním těch práv,“ prohlásil v rozhovoru pro DVTV Škoda a přiznal, že o výběru hostů nakonec rozhoduje on coby šéfredaktor stanice.

Duo Těžkej Pokondr o svém dalším působení zatím nechce mluvit. Moderátoři ale prozradili, že už dostali dvě nabídky z jiných rádií a přemýšlí i nad vlastním projektem.