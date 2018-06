Těžké období Kateřiny Brožové je pryč

Herečka a zpěvačka byla vždycky zvyklá si své věci zařizovat sama. Teď už je prý toho na ni příliš a navíc ji i letos čeká množství práce. Proto je ráda, že jí někdo pomáhá.

„Věděl jsem, že Kateřina Brožová hledá někoho, kdo by jí byl nápomocen,“ prozradil Karlesz. „Znali jsme se. Už několikrát jsme spolu pracovali - dělal jsem jí choreografii k některým jejím vystoupením do televize. Tak jsem jí nabídl spolupráci a domluvili jsme se.“

Brožová není první hvězdou, se kterou Karlesz takto spolupracuje, proto se neobává toho, že by byl s půvabnou blondýnkou spojován jinak než pracovně. „Na spolupráci se těším. Rádi bychom spolu udělali například celovečerní vystoupení, které se bude opírat o swingové melodie,“ prozradil Karlesz.

Podle Brožové je tento záměr ještě v plenkách. „Swing je moje srdeční záležitost. Možná se ještě obrátím na některé další kolegy - ať už orchestry nebo jednotlivce. Uvidíme - moc se na to těším,“ podotýká Brožová.

Herecké aktivity si Brožová bude i nadále domlouvat sama. To však neznamená, že jí nový manažer, když bude potřebovat, nepomůže také s tímto. „Pan Karlesz se pohybuje spíše v hudební oblasti, takže i proto se stará především o ni.“

Karlesz je absolventem pražské konzervatoře a deset let působil jako sólista v taneční skupině UNO, kterou se spolužáky založil na vojně. Spolupracoval i s Černým divadlem Jiřího Srnce a vedle hostování na dalších scénách jako Laterna magika hrál i v muzikálu Jesus Christ Superstar. Choreograficky se podílí v současnosti na řadě televizních pořadů. Jako company manažer má za sebou muzikály Monte Cristo a Dracula.

Objevit se vedle známé herečky, která je v současnosti sama, znamená pro něj i pro ni riziko, že ji veřejnost okamžitě začne s Karleszem spojovat více než pracovně. „Upozorňovala jsem ho na to,“ se smíchem reaguje Brožová, „ale on má velmi spořádanou rodinu. Jeho navíc spousta lidí z branže i z médií zná, takže tyto spekulace nehrozí. Tedy - doufám.“

Televize, film, divadlo...

Herečka a zpěvačka podle svých slov teď „oprašuje“ představení Miss Saigon. Po vánočním odpočinku opět hraje v Hudebním divadle Karlín v muzikálech Jekyll a Hyde, Noc na Karlštejně, ale i v činohře A do pyžam Branického divadla. Čeká ji zkoušení nové činohry, což není ještě definitivní, ale mělo by to být v divadle Jana Hrušínského na Jezerce.

A její další aktivity? Hodlá letos vydat i svou sólovou desku. A ve vzduchu je prý i pár nabídek na filmy, dál se natáčí pokračování Pojišťovny štěstí, podepsala smlouvu už na třetí sérii, kde jí bude partnerem Jaromír Hanzlík. Takže plánů i práce má opravdu hodně.

„V loňském roce jsem si užila hodně ran, problémů i zdravotních potíží,“ bilancuje Brožová. Potřebuju se otřepat. Doufám, že do letošního roku jsem vykročila tou správnou nohou.“

Jednou z bolestí poslední doby byla i vážná nemoc hereččiny matky, která prodělala mozkovou příhodu. „Maminka se zotavila ze všeho, myslím, nakonec dobře. Byla s tátou na dovolené v Egyptě. Jako bývalá balerína je velmi silná, takže vše zvládá a cítí se skvěle.“

Krušné období tří let

I proto vidí Kateřina Brožová budoucnost dobře. A co by jí vlastně tento rok mohl přinést? „Víte, jsem citlivý člověk a ze dne na den nedokážu v sobě určité věci zlomit,“ říká Brožová.

„Mám za sebou tříleté a velmi krušné období, a to včetně rozvodu, mé zlomeniny páteře, maminčiny nemoci, mediálních smrští i včetně naprosto šíleného a nepochopitelného podrazu a sprostých urážek od bývalého partnera (po rozvodu navázala vztah s podnikatelem Petrem Kovarčíkem, poznámka autorky) - tak není jednoduché odpovědět. Jsem také maminkou malého dítěte. Potřebuju čas, abych všechno v sobě zpracovala, s něčím se vyrovnala, na něco zcela zapomněla.“

Čtyřletá dcera Kačenka chodí do školky. Spolu s matkou žijí v domě za Prahou. Stačí prý vyjít ze zahrady a jsou v lese. „Teď chodíme hodně bobovat. Ve školce se věnuje flétně a angličtině, navíc chodí ještě tancovat, takže nudit se opravdu čas nemá.“ Už nyní se u ní projevuje herecký i pěvecký talent. Bude z ní jednou herečka? „Nadaná je, ale kdyby se vydala tímto směrem, asi bych jí to trochu vymlouvala,“ s úsměvem uvažuje Brožová o budoucnosti své malé dcery.