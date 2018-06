Textař Horáček se rozvedl po více než třiceti letech manželství

"Manželé měli dohodový rozvod, což znamená, že předložili dohodu o vypořádání společného jmění," řekla iDNES.cz mluvčí Okresního soudu v Litoměřicích Kateřina Bečanová s tím, že manželé jednání nebyli přítomni. "Jak mi potvrdila soudkyně, na místo se dostavil obecný zmocněnec pana Horáčka a právní zástupce jeho paní. Klasicky proběhlo důkazní řízení a manželství bylo rozvedeno," dodala.

Podle právničky Dagmar Raupachové je toto nejideálnější průběh rozvodového řízení. Jak ale připouští, ne vždy se na něm manželé dokážou dohodnout.

"Výhodou tohoto typu rozvodu je vyřešení všech právních následků, a to ve vztahu k dětem i ke společnému majetku. Je třeba ale zdůraznit, že právě největším oříškem bývá smlouva manželů o majetkovém vypořádání. Jakmile se totiž manželé o majetku jednou dohodnou a rozsudek o rozvodu nabude právní moci, nemůže si žádný z nich činit žádné další nároky. Manželé se kromě majetkového vypořádání mohou dohodnout i na výživném pro druhého manžela," vysvětlila Raupachová.

Manželé Horáčkovi podali žádost o rozvod loni 16. října. Co stojí za krachem dlouholetého soužití, je předmětem spekulací. Známý textař totiž soukromé záležitosti nekomentuje, do března je navíc v zahraničí. Blesk už dřív napsal, že se Horáček sblížil se scénografkou a kostýmní výtvarnicí Michaelou Hořejší, s níž se prý tajně scházel. Sám také přiznal, že je mu půvabná blondýnka blízká a je i první čtenářkou jeho textů.

Rozvod je pravomocný, protože oba právní zástupci se jménem bývalých manželů vzdali práva na odvolání. Není tedy zatím jasné, který z manželů bude bydlet v Roudnici nad Labem, kde vzniklo jejich rodinné sídlo.

Nejistota by mohla, pro někoho možná nečekaně, trápit zdejší radnici. S městem totiž Michal Horáček spolupracuje, především pomáhá s projektem případného využití místního zámku. Pokud by jej Roudnice koupila od šlechtického rodu Lobkowiczů, mohla by na zámku působit Akademie múzických umění.

Právě tenhle kontakt zprostředkoval městu Horáček. Bude spolupráce pokračovat? "Já nemám zmocnění se k ničemu takovému vyjadřovat. Musíte oslovit pana Horáčka, až se vrátí ze zahraničí. To bude někdy v březnu," prohlásila Horáčkova zástupkyně u soudu Lucie Pelichová. Sám Horáček na dotaz formou textové zprávy neodpověděl.

"Nemám zprávy o tom, že by se něco mělo měnit na pracovní skupině, která se oživením zámku zabývá. Pan Horáček je jejím členem. A věřím, že zůstane i roudnickým patriotem," vyjádřil se roudnický starosta Josef Bakeš.

Michal Horáček má s manželkou dvě dospělé děti, syna Filipa a dceru Rút.