Texasan z Kutné Hory

Krátce před 2. světovou válkou byl v krajině na jihu Spojených států zřízen Dignowity Park. Je to pomník nejvýznamnějšímu Čechovi, jaký žil v USA minulého století. Na dnešek připadá výročí jeho smrti. Přestože byl Antonín Martin Dignowity Čech jako poleno, to zvláštní příjmení jako by tohoto rodilého Kutnohoráka ponoukalo ke kosmopolitismu. V roce 1830, právě dvacetiletý, místo do Prahy na studia šel tento zázrakem vzdělaný hornický synek pomáhat Polákům v jejich povstání proti ruské nadvládě. »Oh, jak jsem toužil, abychom měli takového vůdce, jako byl Žižka!«, posteskl si později v pamětech... Povstání vyvrcholilo střetnutím cepů se sílou šavlí a flint. »Před námi Rakušané, za námi carova armáda, jedni čtyřikrát, druzí desetkrát silnější než my!« Než by se vzdal, Dignowity se v sebevražedném vzepětí s hrstkou krajanů probíjí. Štván Evropou odplouvá roku 1832 z Hamburku do New Y orku. Za svobodou. Chce být lékařem, ale napřed si musí vydělat na studia. Procestoval šestadvacet amerických států, v některých se nakrátko usadil. Obchodoval, nádeničil na bavlníkových plantážích... a nakonec svoji vytouženou medicínu (v Cincinnati) vystudoval. Brzy si vybuduje výnosnou praxi, ale opouští ji, aby mohl pomáhat tehdy nejubožejším a nejopovrhovanějším - Indiánům. S manželkou stejného přesvědčení odjíždějí na zaostalý jih. Tam Dignowity nejen léčí, ale brzy na úřadech žádá pro Indiány a černochy i školy, vzdělání. Je tamními otrokáři okamžitě napaden a po vykonstruovaném obvinění, že chtěl kohosi připravit o pozemek, odsouzen k dlouholetému žaláři. Rozsudek musí nakonec zrušit až tehdejší guvernér Texasu Samuel Houston... Dignowity na proces reaguje knihou Zločiny a krutosti, které páchají na svatých právech lidí takzvané soudy spravedlnosti. K ní časem přibývají díla Čechy pod rakouským despotismem a Despotismus v Americe. Když vypukne válka Severu proti Jihu, uštvaná stará černoška klesá v noci u jeho domu a z posledních sil vysípne varování: »Pane, táhnou sem otrokáři a chtějí vás lynčovat!« Na poslední chvíli ujíždí na koni. Vrací se po čtyřech letech do navráceného majetku; jen to nejvzácnější, rozsáhlou knihovnu, kdosi ze msty zničil... Po dalších deseti letech života, který se svého času dostal v Texasu do legend, pětašedesátiletý Antonín Dignowity 22. duna 1875 v San Antoniu umírá.