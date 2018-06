VIDEO: Mladík si nechal na paži vytetovat Bartošovou ve stylu muerte

Muž, který chtěl být znám jen pod jménem Mario, se rozhodl portrétem Ivety Bartošové pokrýt celou levou paži.

Tatéři se rozhodli, že to bude ve stylu oslavujícím smrt, kterému se říká muerte. „Já jsem říkal, že jestli ji budeme dělat, tak ji uděláme tak, abychom ji neurazili. Nikoho nechceme zostudit,“ řekl tatér Tonda, který tetování vymyslel.

„Mně se motiv muerte líbí a že to vychází z Ivety Bartošové, tak na tom není nic špatného. Ženská to byla více než pěkná,“ míní tatér Tom.

Styl Viva la muerte je daný, takže tatéři museli najít portrét, který se k němu nejlépe hodí. Prošli řadu fotek Ivety Bartošové, až se rozhodli pro černobílý portrét, kde má zpěvačka černou čelenku ve vlasech.

Klient byl s výsledkem velmi spokojen a je připraven i na to, že se kvůli Bartošové na ruce stane terčem posměchu. „Ty reakce jsou mi jedno. Já jsem to chtěl, mně se to líbí a jejich reakce jsou jejich věc,“ řekl.