Tetování na rameni.

Člověk se začal tetovat, protože chtěl být krásný, chtěl se líbit. U některých divošských kmenů sloužilo tetování také jako známka dospělosti. Člověk jím dával najevo své postavení, počet usmrcených nepřátel či dobytých žen. Za nejstarší tetování světa se dlouho považovaly znaky na seschlé kůži mumie egyptské kněžky Hathor z doby asi 2000 let před naším letopočtem. To ovšem popřel objev "muže z ledovce", který umrzl ještě dávno předtím uprostřed vánice v alpském sedle. Jeho nepříliš zdobné tetování v podobě čárek a křížků patrně označovalo ta místa jeho těla, která ho opakovaně bolestivě trápila. V dnešní době plné migrén a bolavých hlav by při tomto způsobu označování ovšem leckdo brzy vypadal jako novozélandský Maor. Spíš má tedy něco do sebe ono tetování na důkaz dospělosti. Ostatně asi jste si sami všimli, že pokud si někdo pořídí "divoké" tetování dříve, než dosáhne zákonem předepsaných 18 let, kdy může navštívit tetovací salon, vypadá zase jako - magor.