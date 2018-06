Teta i neteř Vondráčkovy vytasily své hudební trumfy. Obě originálně

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková si v kabaretním sále pražské restaurace U Fleků převzala Zlatou a Platinovou desku za své jedenácté album Fénix, které si od loňského června koupilo 30 tisíc lidí. A aby prodejnost nepolevila, zpěvačka si pro jistotu pozvala dva kominíky.

"Byl to neskutečný problém sehnat opravdového kominíka. Potkala jsem je až na ulici, když jsem šla po Národní třídě, a tak jsem je zastavila a poprosila, jestli by sem nepřišli," vylíčila Vondráčková. "Já bych to řekl jinak, nechtělo se mi nikam, ale vy jste mě ukecala," řekl divákům jeden z kominíků.

Lucie se nedávno zotavila z ortopedické operace, kdy jí lékaři odstranili vbočené klouby. Kvůli operaci a rekonvalescenci odmítla řadu pracovních nabídek. "Řekla bych, že jsem teď "třičtvrtě funkční". Do divadla zatím nechodím a nedělám moc koncerty," dodala zpěvačka, která na akci představila i dva nové videoklipy.

VIDEO: Vondráčková pokřtila desku veřejně, i s nepřáteli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Své setkání s novináři pojala neobvykle i Helena Vondráčková, teta mladší Lucie. Křest CD Zůstáváš tu se mnou uspořádala v předsálí Divadla Hybernia a rovnou sem pozvala i své fanoušky. Na veřejnou akci tak mohl kdokoliv, i novináři z bulvárních časopisů, s nimiž zpěvačka vede spory.

"Je to veřejná akce a s tím se počítá, že se tu mohou objevit," řekl iDNES.cz zpěvaččin manžel a manažer Martin Michal.

Setkání s Helenou Vondráčkovou byl pro mnohé její fanoušky velký zážitek. To, že si někteří udělali čas jen proto, aby ji viděli naživo a získali jako první nové album i s podpisem, mluví za vše. "Přijela jsem až z Kolína a nešla jsem kvůli tomu do školy," přiznala teprve devatenáctiletá fanynka. "Helena mě poprvé zaujala, když mi bylo třináct ve filmu Jen ho nechte, ať se bojí a od té doby si kupuju všechny její alba a chodím na vánoční koncerty. Teď jdu 19. prosince do Lucerny," vyprávěla.

Jiný fanoušek zase uvedl, že Helenu obdivuje od svých čtrnácti let, kdy si její první album pořídil za sběr starého papíru. Od té doby si prý každoročně sám k Vánocům předem naděluje nejen aktuální album, ale i vánoční koncert. Právě vstupenky na tento koncert do pražské Lucerny byly na místě k mání za zvýhodněnou cenu, tak málokdo z přítomných obdivovatelů Heleny Vondráčkové odolal.