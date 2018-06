Teta Angeliny Jolie zemřela v neděli na rakovinu prsu, bylo jí 61 let

Debbie Martinová byla mladší sestra matky Angeliny Jolie, herečky Marcheline Bertrandové. Ta zemřela před šesti lety ve věku 56 let na rakovinu vaječníků.

Minulý týden ve středu Debbie Martinová zkolabovala a upadla do kómatu. Od té doby se u jejího lůžka střídali členové rodiny a smiřovali se pomalu s odchodem. Lékaři potvrdili, že Angelinina teta umírá.

"Měla záchvat, tak jsme ji odvezli do nemocnice. Lékaři odpojili přístroje na podporu životních funkcí a rodina je u jejího lůžka a drží ji za ruku," popsal na konci týdne strýc Angeliny Jolie Ronald Martin.

"Je to láska mého života. Je to otázka hodin. Ona je bojovnice. Tak jsem zavolal Angelině, abych jí řekl, co se děje," dodal.

Rakovina je pro Angelinu Jolie prokletím. Po osmiletém boji jí vzala matku v roce 2007. V roce 2009 zemřel na rakovinu její strýc Raleigh. Také Angelinina babička Lois Bertrandová a prababička Virginia Gouwensová zemřely na nádorové onemocnění. A teď se bude muset rozloučit se svou tetou Debbie.

Angelina Jolie a její matka Marcheline Bertrandová (2001)

Sama zdědila gen BRCA1 zvyšující riziko onemocnění rakovinou prsu a vaječníků, proto si nechala preventivně odstranit obě prsní žlázy a chystá se na odejmutí vaječníků (jak Angelina šokovala svět, čtěte zde).

Svým statečným rozhodnutím podstoupit takovou operaci a promluvit o tom veřejně udělala možná víc než všechny možné osvětové pochody a jiné akce. Po jejím prohlášení se zvýšil zájem žen o preventivní vyšetření prsu.

Podle manžela měla i Debbie Martinová gen BRCA 1. Dozvěděla se to ale až

poté, co jí v roce 2004 rakovinu diagnostikovali. "Kdybychom to věděli,

určitě by udělala přesně to, co Angelina," řekl Ron Martin agentuře AP v

telefonickém rozhovoru.

Poté, co onemocněla rakovinou prsu, si podle Rona Martina Debbie nechala

rovněž preventivně odebrat vaječníky, protože jí lékaři zjistili velmi

vysoké genetické riziko karcinomu také u tohoto orgánu.