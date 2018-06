Testosteron v hlavní roli

Zkrátka - i muži mají své klimakterium, ač se mu tak, zřejmě z milosrdenství, neříká. Mají však už také svou "gynekologii", nazvanou andrologie,a tedy naději, že se na stárnoucí kolena budou moci spolehnout ještě na něco jiného než jenom na osud.Ten jim věru není moc nakloněn. Nejenže mužů je na světě méně než žen, ale umírají o šest sedm let dříve, přičemž ve vyspělejších státech vítězí v úmrtnosti na všechny nejčastější nemoci, k nimž patří třeba onemocnění srdce a cév či diabetes. Jako by toho nebylo dost, více než ženy trpí depresí a své životní problémy stále častěji řeší sebevraždou. I pro chlapíka s železnými nervy však může být padesátka činkou k neuzvednutí. Třebaže m u pohlavní hormony nevypovědí službu tak jako druhému pohlaví víceméně ze dne na den, jejich nenápadný pokles způsobí v těle ruku v ruce s biologickým opotřebováním nemenší kalamitu. Ubude nejen hmota svalová a kostní, ale i libido, spermie, aktivita nervových buněk, imunita, a přibude to, oč není co stát: až patnáct kilogramů tuku, vyšší krevní tlak, neschopnost reagovat na inzulin... Už beztak trpký koktejl zahustí náladovost a stávkující mozkové závity. To všechno dokážou androgeny,ačkoli jejich funkci zužuje většina lidí na jedinou - na erektilní. Pouze kvůli ní se však andrologie (od řeckého andros, m už) nezrodila. "Cílem tohoto medicínského oboru není tvrdý penis, ale zlepšení kvality života stárnoucích mužů," shrnuje pregnantně českobudějovický androlog Vladimír Kubíček, který patří ke zdejším průkopníkům zánovní disciplíny,jež má už svou odbornou sekci při České urologické společnosti. "Těch totiž i u nás notně přibývá. Jestliže v roce 1990 byla střední délka života 67 let, pak dnes je to už 71 let a za deset let zřejmě zase o čtyři víc."Kdo chce být in, nechť zapomene na termín andropauza, vytvořený podle vzoru menopauza, a pokusí si pod zkratkou PADAM zapamatovat nezapamatovatelné: Partial Androgen Deficiency of Aging Man čili syndrom parciální androgenní deficience. Tak učeně se říká úbytku androgenů teď. Prim v jejich orchestru hraje jednoznačně testosteron. Chlapský životabudič však neopouští dříve či později každého. Jak ukazují výzkumy, u pětiny mužů starších 75 let dosahuje jeho hladina horních hodnot mladíků. Koneckonců i to je důvod, proč si soudný člověk nemá myslet, že mládí automaticky dožene hormonálními pilulkami, i když hormonální substituční terapie pro muže už nějaký pátek existuje. Určena je však pro ty,na něž syndrom PADAM zaútočí víc, než je běžné. "Předepsat testosteron, ať už v tabletách, injekcích či ve formě náplastí, lze až na základě důkladných vyšetření, nejlépe endokrinologem nebo andrologem," konstatuje doktor Kubíček. "Za zdravotními potížemi se totiž může skrývat vážné onemocnění, které je třeba začít léčit a které se zároveň může s hormonální substitucí vylučovat. Kontraindikaci představuje karcinom prostaty, prsu nebo hypofýzy a spánková apnoe. Obava, že dlouhodobé užívání těchto léků zvyšuje riziko vzniku nádoru prostaty, se nepotvrdila. 'Palčivá otázka, ale žádné důkazy,' zaznělo na letošním světovém kongresu Společnosti pro stárnutí muže v Ženevě." Každá hormonální terapie by však měla splňovat tři podmínky: měla by být dlouhodobá, bedlivě kontrolovaná, neboť se mohou projevit některé vedlejší účinky, nejčastěji spánková apnoe, a dávkovaná tak, aby udržela hladinu testosteronu v dolní polovině normálního rozmezí.Testosteron není jedinou brzdou, na niž může muž na "přechodu" šlápnout. V amerických drugstorech je už bez předpisu k mání jiný hormon - melatonin. Američané jím zahánějí zejména poruchy spánku, ale tyto módní pilulky dokážou podle profesora Luboslava Stárky z pražského Endokrinologického ústavu i leccos jiného, například zesílit libido, regulovat biorytmy,povzbuzovat imunitní reakce, likvidovat jedovaté radikály a v neposlední řadě příznivě ovlivňovat stav kůže, která prozrazuje věk stejně spolehlivě jako rodný list. Ostatně výrazně jí prospívá také "fontána mládí", jak zámořská média označují dehydroepiandrosteron produkovaný nadledvinami. Ten klesá u sedmdesátníků až o 20 procent, čímž předčí androgeny. Zájem o preparát, který dnes ve Spojených státech nabízí už každá větší pumpa, stoupá, čemuž se při výčtu kladů nelze ani divit. Prokázalo se, že tento hormon chrání organismus například před nemocemi srdce, rakovinou, obezitou, osteoporózou i diabetem, a proto ho nyní pilně zkoumají jak vědci, tak kliničtí lékaři.Jsou fakta, která nepotěší. Mezi čtyřicítkou a sedmdesátkou trpí 10 procent mužů úplnou erektilní dysfunkcí, 25 procent střední a 17 procent mírnou. Sečteno a podtrženo každý druhý. Povzbudivé je na této šlamastyce aspoň to, že viníka lze většinou poměrně rychle odhalit a náležitě s ním zatočit. Je však třeba pustit se do jeho hledání co nejdřív. Ale většina českých mužů zatím odkládá návštěvu ordinace, jako by v ní seděla vlastní tchyně, ne doktor. Ten přitom nemusí moc tápat. Erektilní dysfunkce nebývá totiž ani tak příznakem opotřebovaných buněk, jako spíš prvním signálem závažnějších onemocnění, nejčastěji ischemické choroby srdeční, hypertenze, diabetu a karcinomu prostaty, případně následkem cévní mozkové příhody, infarktu nebo nějaké operace. Ve výčtu příčin figurují ineurogenní a endokrinní poruchy a zejména pak užívání některých léků, které sice zaženou na ústup jedno trápení, ale způsobí jiné, pro změnu s erekcí. Do této kategorie patří hlavně medikamenty proti vysokému krevnímu tlaku a depresi. Potíže ovšem mívají zhusta i ti, kteří přespříliš holdují alkoholu nebo nikotinu. Přitom kdo se dokáže rozloučit s cigaretou, má, jak ukazují výzkumy, už po pár týdnech o starost méně. "Na jeden z možných důvodů přišli před pár lety němečtí lékaři. Zajímalo je, proč se mezi muži, kteří se ucházeli o transplantaci vlasů, objevili i ti s nižší hladinou testosteronu, přestože výrazně častěji plešatí ti s vyšší hladinou," vypráví profesor Stárka. "Nakonec se dobrali odpovědi: u většiny z nich za to mohla jejich zvýšená citlivost na amalgam obsažený v zubních výplních. Léčba byla pak jednoduchá - stačilo vyměnit plomby.""Kdo odejde od doktora s receptem, aniž by si předtím musel rozepnout jediný knoflík u kalhot, nebyl u toho pravého," upozorňuje urolog a androlog pražské Andromedy Karel Kočí. "Čím více typů léků totiž existuje, tím uvážlivěji je třeba volit, jaký je pro koho ten správný a k tomu se lze dobrat jen s pomocí řady vyšetření." Muž loučící se s mládím by měl možná vědět, že ani na tomto intimním medicínském poli není prášek jako prášek. Zatímco takzvané iniciátory odstartovávají štafetu dějů vedoucích k erekci, kondicionery přispěchají na pomoc až v okamžiku, kdy erekce už vznikla. A to je případ sildenafilu skrytého ve viagře. "Pokud si někdo stěžuje, že na účinek čekal marně, nepochopil, že nemůže spolknout sildenafil, vzít si noviny a čekat, co se bude dít. Podmínkou toho, aby látka po dvaceti třiceti minutách opravdu účinkovala, je předchozí sexuální stimulace, která mechanismy vyvolávající erekci vůbec spustí," říká doktor K očí. Výroční zasedání Americké urologické společnosti, které se konalo minulý měsíc v Atlantě, vyslalo k mužům dobrou zvěst. Pokus, při němž lékaři u skupiny pacientů, jimž podali viagru, vzápětí simulovali zátěž odpovídající té při pohlavním styku, neprokázal u zdravých mužů žádné razantní zvýšení krevního tlaku, které by mohlo vést k srdeční příhodě. Toto riziko hrozí pouze tomu, kdo podcení funkční stav svého organismu, a vystaví ho tak razantnímu výkonu. Odborníci tedy soudí, že muži, jejichž smrt byla dosud spojována s viagrou, by zemřeli i tehdy, kdyby se místo na milostné lože odebrali štípat dříví. Uvažovat však už při prvních sexuálních potížích o viagře je stejně moudré jako plánovat svatbu po prvním rande. Pomoc nenabízejí totiž jen laboratoře a dílny produkující třeba "vakuové pumpy", ale v prvé řadě příroda, třeba v podobě starého osvědčeného yohimbinu, výtažku kůry nenápadného západoafrického stromu...Za vyšší věk platí člověk lecčím. Nezřídka i zlomeninou. Nejčastěji pak frakturou krčku stehenní kosti. Dožít se jí mohou už dneska i čeští muži. Jednak proto, že co do věku jsou ženám v patách a že riziko toho, že kost nevydrží ani nevinné klopýtnutí, u nich ještě zvyšuje úbytek testosteronu. Tím druhým důvodem je fakt, že ve svém jídelníčku opomíjejí potraviny,které by dodaly kostem tolik vápníku, aby je přirozené řídnutí kostní hmoty postihlo co nejpozději a v co nejmenší míře. Čísla, která v druhém čísle časopisu Andrologie uvádí profesor Jan Štěpán z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,jsou výmluvná. Od roku 1986 se u nás jen výskyt zlomeniny stehenního krčku u mužů zdvojnásobil: do nemocnice jich ročně vyšle už víc než pět tisíc. Osteoporózou trpí pětina z milionu českých mužů starších 55 let. A bude hůř. Co s tím? Líní nechť sáhnou po hormonální substituci. Ostatní ať se naučí chodit do samoobsluhy - pro dva jogurty nebo pro půl litru mléka denně. Pokud si k tomu tu a tam dopřejí i sýry nebo tvaroh a občas jako moučník vitamin D, mají naději, že po mostě z mládí do stáří přejdou bez zlomenin na těle - a nejspíš i na duchu.Nejpoužívanější dotazník, jehož prostřednictvím lze zjistit, zda se již na člověku úbytek androgenů podepisuje,vytvořili lékaři univerzity v americkém St. Louis.1. Pociťujete pokles libida (sexuálního náboje, jiskry)?2. Máte pocit nedostatku energie?3. Ztrácíte sílu a vytrvalost?4. Snížila se vaše tělesná výška?5. Zaznamenal jste slábnutí "radosti ze života"?6. Býváte smutný nebo mrzutý?7. Jsou vaše erekce slabší než dříve?8. Povšiml jste si poklesu svých pohybových schopností (například při sportu)?9. Usínáte po obědě?10. Zhoršila se vaše výkonnost v zaměstnání?Pokud jste odpověděli ANO na otázku 1 nebo 7, případně na jiné tři otázky, máte dobrý důvod vydat se na vyšetření k andrologovi.Sebelepší ilustrace nemůže zachytit to, co v lidském stárnutí, a jedno, zda mužském, či ženském, může nad všemi pohlavními hormony dohromady triumfovat - totiž mysl. Isyndrom PADAM, podobně jako menopauza, dokáže však kliďasy načas proměnit v neurotiky,hysteriky,věčné nespokojence či zamlklé melancholiky. Nejhůře pak doléhá úbytek androgenů na muže, kteří jsou stejně jako společnost, v níž žijí, orientováni na výkon, a na ty,jimž spolu s hormony citelně ubývá také sebevědomí.