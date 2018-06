Test prokázal otcovství Micka Jaggera

"Už není pochyb, že se Jagger stal posedmé otcem," informovaly deníky The Sun a Daily Mail.

Matka, která chlapce pojmenovala Lucas Morad Jagger, požaduje pro dítě aspoň pět miliónů britských liber, asi 280 milionů korun.

"Mick teď musí oficiálně uznat, že Lucas je jeho. Každý to stejně musel zjistit, když se jen na dítě podíval," řekl jeden přítel Moradové v listu The Sun. Jaggerovi přátelé zase tvrdí, že multimilionář nebude před svou zodpovědností utíkat. "Čekáme, že Mick bude muset sáhnout hluboko do kapsy," dodal jeden z nich v Daily Mail.

Manželé Jagger a Hallová se na rozluce dohodli začátkem července po devítiletém manželství, z něhož vzešly čtyři děti. Hallová požádala o rozvod v lednu poté, co se Jagger zapletl s Moradovou a co jí došla trpělivost s jeho záletnictvím. Zahájila také právní bitvu o minimálně 30 milionů liber z částky 145 miliónů liber, na niž se odhaduje Jaggerův majetek.