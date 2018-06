TEST: Poznejte úsměvy slavných a zjistěte, jaký typ používáte vy

Pět běžných typů úsměvů 1) Úsměv se sevřenými rty Usmívající se sevřené rty tvoří přímou linku a skrývají zuby. Tento úsměv naznačuje, že usmívající se člověk má nějaké tajemství nebo s vámi nechce sdílet určitý názor nebo postoj. Mají jej v oblibě ženy, které nechtějí dát najevo, že se jim někdo nelíbí. Ostatní ženy zřetelně rozpoznají, že tento úsměv vlastně znamená odmítnutí. Muži to většinou nevnímají. Úsměv se sevřenými rty říká, že žena má tajemství a nehodlá se s vámi o ně podělit. 2) Pokřivený úsměv Každá strana obličeje při tomto úsměvu prozrazuje protichůdné pocity. O člověku na obrázku A lze říci, že pravá mozková hemisféra zvedá levé obočí, levý lícní sval a levou tvář. Výsledkem je určitý typ úsměvu na levé polovině obličeje. Naopak levá hemisféra stahuje stejné svaly na pravé polovině obličeje směrem dolů a výsledkem je hněvivé zamračení. Pokud na svislou osu obrázku A postavíte oboustranné zrcadlo kolmo směrem k papíru, bude každá strana zrcadlit obličej se zcela odlišným výrazem. Zrcadlením pravé strany obličeje vznikne obrázek B se širokým úsměvem, zatímco zrcadlení levé strany (obrázek C) odhalí hněvivé zamračení. Pokřivený úsměv je charakteristický pro západní svět a nelze jej vytvořit jinak než úmyslně. Vyjadřuje jízlivost a sarkasmus. 3) Úsměv s pokleslou dolní čelistí Při tomto nacvičeném úsměvu nechá člověk poklesnout dolní čelist, aby vyvolal dojem, že se směje nebo má hravou náladu. Tento trik s oblibou používá například Joker z filmu Batman, Bill Clinton či Hugh Grant. Vede je k tomu snaha vyvolat příznivou reakci u diváků nebo touha získat více voličských hlasů. 4) Úsměv s pohledem směřujícím stranou a vzhůru Pokud se člověk usmívá se sevřenými rty, mírně skloněnou hlavou a pohledem směřujícím maličko vzhůru, vypadá mladistvě, hravě a tajnůstkářsky. Bylo prokázáno, že tento ostýchavý úsměv na tváři ženy mají v oblibě muži na celém světě. Probouzejí se v nich totiž otcovské pocity a touha chránit ženu a pečovat o ni. Je to jeden z úsměvů, jimiž si princezna Diana získávala srdce lidí na celém světě. Muži ji chtěli chránit a ženy se jí chtěly podobat. Není nijak překvapivé, že tento úsměv je v repertoáru žen, které chtějí upoutat pozornost mužů. Působí na ně svůdně a je to silný signál vyzývající muže: "Pojď blíž." Stejný úsměv nyní používá princ William. Získává jím přízeň lidí a připomíná svou matku. Dianin úsměv s pohledem namířeným stranou a vzhůru silně působil na muže i ženy. 5) Úšklebek George W. Bushe Bývalý prezident George W. Bush má na tváři trvalý úsměv. Ray Birdwhistell zjistil, že úsměv na tváři lidí střední třídy se nejčastěji objevuje u obyvatel Atlanty, Louisvillu, Memphisu, Nashvillu a u většiny Texasanů. Bush pochází z Texasu a Texasané se usmívají více než ostatní Američané. Pokud se člověk v Texasu neusmívá, může se setkat s otázkou, jestli ho něco naštvalo, zatímco usmívající se člověk v New Yorku bude čelit otázce, co je tady k smíchu. Také prezident Jimmy Carter se jako Jižan celou dobu usmíval. Znepokojoval tím Seveřany, kteří se obávali, že ví něco, co oni sami nevědí. Úryvek převzat z knihy Řeč těla (nakladatelství Portál)