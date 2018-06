Vítězný únor, autor hymny i žaludky krávy. Celebrity v testu pohořely

Otázka první: Kolik má kráva žaludků?

(správná odpověď: čtyři - bachor, čepec, kniha, slez) Většina krásek tipovala jeden. Když se dozvěděly správnou odpověď, byly pořádně zaskočené. "Čtyři žaludky? Kde to vzala?" ptala se Miss ČR 2003 Lucie Křížková. "Kniha, bachor, čepec. Tři," snažila se v paměti zalovit moderátorka Petra Svoboda.

Otázka druhá: Otáčí se Země kolem Slunce, nebo Slunce kolem Země?

(správná odpověď: Země kolem Slunce) "Slunce kolem Země," odpověděla rozhodně modelka Tereza Zimová.



Otázka třetí: Co se stalo 25. února 1948?

(správná odpověď: komunistický převrat v ČSR) "To je konec druhé světové války?" ptala se moderátorka Marta Ondráčková. Tereza Zimová se po otázce zoufale chytla za hlavu a Lucie Křížková se pokoušela tipovat. "To je něco s válkou, ale nevím přesně co," prohlásila. "Jsem myslela, že se mě budete ptát na to, jaká je nejlepší báze pod oční stíny a podobně," snažila se vykroutit moderátorka Gábina Partyšová.

Otázka čtvrtá: Kdo napsal text hymny?

(správná odpověď: Josef Kajetán Tyl) "Nevím," byla společná odpověď Gábiny Partyšové i České Miss World 2011 Denisy Domanské.

Otázka pátá: Kdo byl první československý prezident?

(správná odpověď:Tomáš Garrigue Masaryk)

"Nevím. Nechci říct nesmysl," prohlásila manželka rockera Pepy Vojtka Jovanka.



Otázka šestá: Kdo složil Mendelssohnův pochod?

(správná odpověď: Felix Mendelssohn) Gábina Partyšová, Marta Ondráčková i Denisa Domanská přiznaly, že nevědí. Lucie Křížková ale přece jenom zkusila hádat: "Nevím. Bach?"

Otázka sedmá: Ve kterém roce zemřela Jiřina Bohdalová?

(správná odpověď: nezemřela)

"Letos, nebo minulý rok? Ježíš, ono mi to hrozně utíká, jak jsem... Bohdalová?! Já jsem myslela Jirásková! Ježíš! Já jsem úplně... To je z toho kojení. Já se omlouvám. Ta je naživu," přiznala svůj omyl Jovanka Vojtková.