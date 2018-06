Velikost není ukazatelem zdraví, říká XXXL modelka

„Ráda nosím větší oblečení, které je volné a vtipné, ale také plavky a halenky, abych ukázala své tělo. Myslím, že ženy nadměrných velikostí mají tendenci oblékat si svetry a jiné věci, které maskují jejich tělo. Ale když se ho snažíte skrýt, nikdo nevidí vaši skutečnou postavu,“ řekla Daily Mail modelka, která měří 165 centimetrů a váží 118 kilo.

Američanka vždy snila o modelingu, ale kvůli postavě na tuto kariéru musela zapomenout. Až do chvíle, kdy si agentura Milk všimla, že má boubelka s hezkým obličejem na Instagramu přes 625 tisíc fanoušků, a rozhodla se ji angažovat.

Holliday během dospívání zažila šikanu ve škole i sexuální obtěžování. Byla svobodnou matkou a říká, že i kvůli tomu si víc váží toho, co má nyní. Korpulentní ženy by se podle ní měly přestat bát ukazovat své křivky.

„Být velký neznamená nutně být nezdravý. Zdraví není na příkaz a velikost není ukazatelem zdraví. Všichni žijeme své vlastní životy a mělo by se to respektovat,“ vzkázala svým kritikům.

Tess Holliday založila on-line hnutí #effyourbeautystandards, které podporuje ženy a dívky hrdé na jejich postavu bez ohledu na konfekční velikost. Modelka je přesvědčená, že časopisy a módní průmysl mladým ženám servírují zkreslenou představu krásy.

„Jsme tak posedlí postavami. Existuje dietní průmysl, v němž se točí miliony a který nám říká, jak máme vypadat. Když otevřete časopis, jsou tam jisté velikosti, barvy pleti a barvy vlasů. Kde jsme zůstali my ostatní? Má to hodně co do činění s módním průmyslem a je to nechutné a směšné,“ dodává Tess v rozhovoru pro britský list.

Věci se však podle ní pomalu mění. Sama je zvědavá, jestli se dožije toho, až budou na stránkách časopisů zastoupeny ženy všech velikostí a typů, aby reprezentovaly skutečné poměry ve společnosti.