Tesařík podpoří syna u televize

"Ten den, kdy běží, což je třiadvacátého, budu hrát na náměstí v Českém Krumlově. Začínáme od osmi večer a v půl osmé, kdy rozběh začíná, si budu právě chystat nástroje. Natočím si to ale na video a rodina mi určitě hned podá zprávu. Alespoň budu v klidu. Vždycky, když se dívám na přímý přenos v televizi, bývám příšerně nervózní a rozptýlený. Je lepší, když se rovnou dozvím, jestli to dopadlo dobře, nebo to byl průšvih," přiznává Tesařík.

Jeho syn je na tom s emocemi lépe. Nervozitou netrpí a trému taky nemá. "Je psychicky dobrý závodník a velký bojovník. Na velkých závodech mu jde výkon nahoru a dosahuje lepších výsledků," říká na adresu svého syna Richard Tesařík a ujišťuje, že mu bude rozhodně držet palce. A pokud dovolí pracovní povinnosti, bude mu ze všech sil fandit u televize. Rodinné rituály se u Tesaříků nepěstují a nekonaly se ani před odjezdem Štěpána do Atén. "Snažím se jim vyhýbat. Člověk si udělá rituály, pak na nějaký zapomene a je zle. Odbourávám i rituály v hraní. Vzal jsem si třeba na vystoupení s Yo Yo Bandem nějaké oblečení, které mi nosilo štěstí, pak jsem si jednou oblékl jiné a bylo to horší. Samozřejmě mě hned napadlo, že to bylo tím, že jsem nezůstal u osvědčených věcí. Tudy však cesta nevede a já se to snažím odbourat."

Nervy bude Tesařík i v průběhu olympiády klidnit při rybaření. Je totiž vášnivý rybář a jeho volné dny zvlášť v létě probíhají ve znamení chytání ryb. "Ne že bych měl na kontě nějaký výjimečný úlovek, ale dobře jsem si zachytal třeba okouny. Jeden měl čtyřicet centimetrů a to už je pěkný kousek. Byl jsem i na Berounce na sumcích, ale tam jsem se nechytl. Teď se chystám ještě na dravce. Takový candát je nejchutnější ryba a já doufám, že si na ní pochutnám," těší se zpěvák.

Tesařík, který s kapelou objíždí letní festivaly, se pomalu chystá na začátek sezony v divadle Kalich a koncertování. "Hrajeme s Yo Yo Bandem pořád různě po republice. Jenom do zahraničí nás ne a ne pozvat. Do New Yorku zvou pořád samý bigbít, ale nás, taneční kapelu, nechtějí. Asi neumějí tancovat," směje se Tesařík.