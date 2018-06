Tesařík oslaví dvojnásobné kulatiny

"Bude to velké. Na pódiu v Lucerně se sejde celý zástup bývalých členů skupiny. Vystoupí i obrovské množství dalších zpěváků i muzikantů z řad našich přátel. Účast nám už potvrdili Karel Gott, Janek Ledecký, Daniel Landa a plno dalších kamarádů. Bude výjimečný koncert. A když se podívám o pár let zpátky, myslím, že máme co oslavovat," svěřil se Richard, šéf Yo Yo Bandu. Šedesátin se dožije 25. prosince.

Tesařík tvrdí, že léta raději nepočítá. S přibývajícím věkem si hlavu neláme a tvrdí, že člověk musí mít zdravý nadhled. "Obě výročí beru v pohodě. Jinak to ani nejde. Na pódiu jsem půlku života. Jako muzikant už mám za sebou hodně, ale přesto občas prožívám i dnes velkou trému. Hudba se v mém životě už usadila natrvalo. Umím si ale představit, že bych se živil třeba jako kuchař v luxusní restauraci, které bych šéfoval. To by mě strašně bavilo," usmál se.

Richard Tesařík se už netrpělivě těší na prázdniny. Je vášnivý rybář a celé léto jezdí po svých milovaných revírech. Chystá se i na sumce. "Měl jsem letos už slušné úlovky. Před několika dny jsem dokonce na Berounce zlomil prut, když jsem tahal z vody úhoře. Do údolí Berounky se vracím příští týden. Moji přátelé mě totiž chtějí zasvětit do lovu sumců. Hrozně se těším. Na dovolenou pak vyrazím na Úhlavu, budu chytat na Svratce a na dolní Ohři," mne si ruce Richard Tesařík.

Yo Yo Band získal za třicet let kariéry platinovou desku, tři ceny Česká Grammy a čtvrté místo v anketě Český slavík. Natočil šestnáct videoklipů a televizní pořad Banánová estráda. Mnohokrát úspěšně koncertoval v Německu, Rakousku, Dánsku i Rusku. Bratři Tesaříci, synové známého generála, který ve druhé světové válce na frontě bojoval proti nacistům jako tankista, jsou zároveň autory mnoha oblíbených hitů. Například Rybitví, Kladno, Karviná a dalších.

Mladší z bratrů Vladimír se bohužel jubilea Yo Yo Bandu nedočkal. Zemřel v červnu 2003 na následky vážných zranění, která utrpěl při pádu z jízdního kola.