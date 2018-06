Teroristi napadli nás všechny, tvrdí čeští poslanci

ODS:

Jan Zahradil (38), poslanec, stínový ministr zahraničních věcí: "Jde o očekávanou akci a mě těší, že Česká republika je součástí protiteroristické koalice, a že jak morálně, tak logisticky, budeme tažení spojenců podporovat. Délka akcí se nedá odhadnout. Operace, která právě probíhá, je velmi viditelná, ovšem nepochybně není jediná a pararelně probíhají další akce, například na zpravodajské bázi."

Vlastimil Tlustý (46), předseda poslaneckého klubu ODS: "Považuji za správné, aby civilizovaný svět potrestal agresory."

Petr Nečas (36), poslanec, předseda branně-bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda strany: "Ten úder byl očekáván a je veden naprosto oprávněně. Kroky spojenců mají naši plnou podporu. Není ovšem možno zlomit teroristy pouze těmito leteckými údery. Nepochybně půjde o dlouhodobou záležitost. Jsem přesvědčen, že eskalace napětí není možná. Na druhou stranu bude možné očekávat pokusy fundamentalistů destabilizovat situaci v řadě muslimských zemí."

US:

Karel Kühnl (47), poslanec US, lídr Čtyřkoalice: "Není to odplata. Je to boj proti podstatě terorismu, aby se už nikdy nemohlo opakovat to, co se stalo v USA. Jde pouze o přípravnou fázi a konečným cílem je připravit centra terorismu o jejich zázemí. Od zablokování financí až po likvidali jejich potenciálu. A je jasné, že to bude boj velmi dlouhý. Jsem rád, že vznikla jednotná koalice a že všechny demokratické strany v ČR se jednoznačně vyslovily pro tuto akci."



Zdeněk Kořistka (44), poslanec US: "Myslím, že se odveta dlouhou dobu očekávala, a nejde o překvapující okamžik. Pro mě je spíš důležité, že se teroristé přiznali k útoku na USA, i když to před tím celou dobu popírali. Jasně se totiž ukázalo, že jsou to kromě bezohledných zločinců i lháři, kterým nelze věřit. Půjde o dlouhodobý boj, ale tito lidé musí poznat, že nejsou v bezpečí a nemohou si dovolit beztrestně všechno. Začnou si velmi brzy uvědomovat, že odveta přijde vždy za jakýkoliv teroristický útok."

KDU-ČSL:

Tomáš Kvapil (45), poslanec, místopředseda strany: "Myslím si, že tato situace se stává na prahu třetího tisíciletí jakousi zkouškou pro lidstvo, zda dokáže uhájit své základní hodnoty, jako jsou například úcta k životu, vzájemné porozumění a podobně."

Jan Kasal (49), poslanec, bývalý předseda strany: "Doufal jsem, že tato akce proběhne rázně a kultivovaně. S potěšením musím konstatovat, že doposud odveta takto probíhá, a doufám, že spojenci v této taktice vydrží i v následujících týdnech. Nemyslím si, že by hrozilo rozpoutání válečného konfliktu, který by se nekontrolovatelně přenesl na území jiných států. Samozřejmě bych si to velmi nepřál. Je ovšem nutno si uvědomit, že je to válka s terorismem a bude se muset vést na širších frontách."

ODA:

Daniel Kroupa (52), senátor, bývalý předseda strany: "Spíše než jako odvetný chápu tento vojenský úder jako ochranu před dalšími teroristickými akcemi. Spojenci jasně deklarovali, jaký je cíl operace a kdy bude ukončena. Proto se nedomnívám, že by mohlo dojít k růstu napětí a rozšíření na válečný konflikt."

ČSSD:

Jana Volfová (43), poslankyně: "Domnívám se, že je třeba, aby se na terorismus už jednou odpovědělo silou. Na druhé straně jsem matka dvou dětí. Samozřejmě, přemýšlím o tom a není mi lhostejné, že bomby a rakety budou padat i na tamní děti."

KSČM:

Miloslav Ransdorf (48), poslanec, místopředseda strany: "Dá se říci, že úspěchem týmu prezidenta George Bushe je skutečnost, že udržel odpověď na úrovni selektivní. Nejedná se tedy o plošou odvetu, jak dříve signalizovaly některé projevy prezidenta samotného. Na druhé straně se ovšem pohybujeme na úrovni nucených řešení. Konflikt tedy může eskalovat a obávám se, že izolace extrémistů nebude dosaženo. Bude velmi záležet na tom, jak dalece bude účinná humanitární pomoc pro afghánský lid. Snad bude šance na řešení, které se už nabízelo v roce 1989. To znamená národní smíření, svobodné volby pod mezinárodním patronátem a vytvoření koaliční afghánské vlády."