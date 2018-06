Terorista celebrit je ve vězení, výhrůžky končí Rolins, Bílé i Krausovi

"Nechtěla jsem nic zveličovat a možná v době, kdy jsem nebyla maminkou, bych nad tím mávla rukou, ale já mám rok a půl starou dcerku, která běhá po zahradě, kde není žádný vysoký plot. Není nic moc dostávat takové vzkazy od člověka, který ví, kde bydlím, kam chodím a co dělám," řekla iDNES.cz zpěvačka Dara Rolins, které pachatel vyhrožoval smrtí.

"Nesetkala jsem se s tím poprvé, nebudu říkat, co všechno jsem se už o sobě v anonymech dočetla, nebo čím jsem měla pomazanou schránku... Ale teď je to jiný moment, který všechny tyhle věci postavil do úplně jinýho světla," vysvětlila.

I její partner Matěj Homola byl tentokrát nesvůj, i když prý jinak umí rázně zasáhnout. "Je přeci jen trochu divočejší povaha a už se i stalo, že musel zakročit a dotyčnému vysvětlit, že se na soukromý pozemek bez pozvání nevstupuje," přiblížila jinou zkušenost. "Ale někdy to asi nestačí," okomentovala poslední událost, kterou má v tuto chvíli už naštěstí za sebou.

Zuzana Belohorcová a Dara Rolins

Úlevu pocítily i další známé osobnosti, které čelily naprosto stejnému teroru. Jsou mezi nimi i modelka Simona Krainová, moderátorka Zuzana Belohorcová či tanečník Yemi.

"Poškozených byly desítky," řekli televizi Prima zástupci policie. Proč zadržený takto jednal, ale neupřesnili.