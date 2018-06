Termerová, Macháčková a spol.: zralé holky z kalendáře ukázaly akty

Autorkou všech třinácti provokativních, avšak vždy decentních fotografií je Ilona Sochorová. Byla to právě ona, kdo si musel před šesticí známých hereček získat potřebnou důvěru. "Jsem jim nesmírně vděčná za důvěru, kterou mi projevily, protože nikdo, kdo nesundával župan uprostřed ateliéru, neví, o čem je řeč. Nervozita se střídala se sympatickým, někdy až sarkastickým humorem, který napomáhal zlehčovat celou tu nezvyklou situaci," líčí Sochorová.

"Myslím, že to byla taková malá příprava na skutečnou atmosféru, která jistě nastane i při zkouškách a později i při premiéře na jevišti, i když nahota není vůbec tou primární myšlenkou scénáře. Premiéře přeji hodně štěstí a kalendáři, ať je správně pochopen a líbí se. Protože, nejde jenom o to odložit šaty, ale jak je odložíte a proč," doplňuje fotografka.

Křest fotografií Holky z kalendáře

Že není jednoduché pózovat v rouše Evině, potvrzuje i jedna z aktérek hry a kalendáře Dana Batulková, jejíž fotografii iDNES.cz nabídl už před měsícem. "Nejhorší je první okamžik, kdy se člověk musí odhalit. Vzít si pak župan a nastylizovat se do nějaké pózy, je to nejmenší," potvrzuje slova fotografky dvaapadesátiletá Dana Batulková, jež díky projektu překročila vlastní stín a vůbec poprvé odvážné snímky nafotila.

Výsledek i samotnou spolupráci si nesmírně pochvaluje, dobré ohlasy byly i z nejbližšího okolí. "Když jsem viděla, co leze z toho foťáku, tak jsem říkala, že je to bezva. Ani jsem se nepoznávala. Můj gynekolog i můj kamarád-právník psali, že je to hezký, tak jsem odepisovala, že doufám, že se se mnou budou ještě kamarádit," doplňuje se smíchem herečka.

Vedle Batulkové se na fotografiích, a posléze i na divadelních prknech, objeví Veronika Gajerová, Radka Fidlerová, Jitka Smutná, Lenka Termerová a Kateřina Macháčková.

Veronika Gajerová a její akt Kateřina Macháčková u své fotografie

"V Městských divadlech pražských je ve velké většině inscenací v centru pozornosti obyčejný člověk a jeho malé či velké vzpoury proti konvenčnímu světu. A to je přesně případ Holek z kalendáře. Moc mě těší, že naše herečky projevily stejnou odvahu jako dámy z anglického venkova," uvedl režisér připravované inscenace Ondřej Zajíc.

Kalendář ve formátu A2, jehož kmotrou se stala Květa Fialová, je v prodeji na pokladnách pražských divadel ABC a Rokoko.