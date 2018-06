Teri Hatcherová zůstává v Zoufalkách, vydupala si 8 milionů za díl

Producentům úspěšného seriálu se prý zvýšení platů vyplatí, roste totiž sledovanost a přestat točit by byla škoda. Chystá se tedy osmá a devátá série. Hrozilo, že herečky Teri Hatcherová, Felicity Huffmanová, Marcia Crossová a Eva Longoriová ze seriálu vycouvají, ale nakonec je přesvědčily vyšší platy. Holky dostanou každá v přepočtu zhruba osm milionů korun za jednu epizodu. Předtím měly po pěti milionech za díl.

"Jednání byla dlouho na bodu mrazu, protože se producenti nemohli s hvězdami dohodnout na všech bodech smluv, obě strany se přely především o výši honorářů. Teprve nyní si můžou všichni oddechnout," uvedl zdroj blízký vedení televize ABC.

Zoufalé manželky

Čtyři hlavní hvězdy seriálu totiž měly uzavřené smlouvy pouze do konce sedmé série. A představitelka Susan Mayerové, Teri Hatcherová loni na podzim oznámila, že se seriálem končí. To vyvolalo menší poplach, protože tvůrce a hlavní producent Marc Cherry se víckrát nechal slyšet, že by rád viděl Zoufalky na obrazovkách ještě alespoň dva roky.

Za sedm let vysílání se příběhy kamarádek z Wisteria Lane staly nesledovanějším komediálním seriálem na celém světě. Natočilo se 151 dílů a dalších 40 se chystá.