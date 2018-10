Hatcherová pro Trumpa popsala své sexuální zneužití. Bylo jí pět let

Hvězda seriálu Zoufalé manželky adresovala otevřený dopis prezidentovi Donaldu Trumpovi. Uvedla, že si dobře pamatuje na okamžik, kdy byla pohlavně zneužita v autě.

„Tady je to, co si pamatuji: Jeho penis, který si hladil, když seděl za volantem auta. ‚Chceš se ho dotknout?‘ zeptal se. Řekla jsem: ‚Ne.‘ Vzal mi ruku, abych se ho dotkla. Byl růžový. Byly tam ubrousky. Nevěděla jsem, proč tam jsou, ale pak jsem to pochopila,“ napsala Hatcherová na Instagramu.

„Seděla jsem na sedadle, dívala se na podlahu, když mě zneužil. Řekl: ‚Líbí se ti to?‘ Řekla jsem: ‚Ne.‘ Řekl: ‚Jednou se ti to bude líbit.‘,“ pokračovala herečka ve svém příspěvku. „Je smutné, že já a pak o deset let později teenagerka Sarah Van Cleemputová jsme byly zneužity stejným mužem. Ona spáchala sebevraždu. Já bojovala s démony.“

Herečka dodala, že si nepamatuje místo, kde se to stalo, jak se tam ocitla, jak se vrátila domů, který den nebo měsíc to bylo a jestli někdo pil pivo. Narážela tak na výtky některých lidí vůči výpovědi Christine Fordové, kterou Brett Kavanaugh údajně obtěžoval na kolejním večírku v roce 1982. Během slyšení si Fordová nemohla vzpomenout na některé podrobnosti, včetně toho, jak se vrátila domů.

V úterý večer prezident Donald Trump v Mississippi sarkasticky napodoboval svědectví Fordové a utahoval si z ní.

„Pane prezidente, já něco takového prožila a mohla bych vám pomoct porozumět, jak vzpomínky na takové trauma fungují. Možná to bude pro vás těžké pochopit. ‚Nepamatuji se‘ je často nejčestnější odpovědí, která souvisí s otázkami na útok. Neznamená to, že se to nestalo. Prosím, nepřidávejte výsměch prezidenta k seznamu bolestí toho, kdo sexuální napadení prožil. Je to prostě špatné,“ dodala herečka, která o zneužití poprvé promluvila už v roce 2006.

Po sebevraždě čtrnáctileté dívky se bála, že by její strýc Richard Hayes Stone mohl uniknout trestu. Hereččino svědectví nakonec pomohlo, že byl odsouzený k 14 letům vězení.