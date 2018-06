Teri Hatcherová se nemůže obléct, trpí záhadnou nemocí

Šestačtyřicetiletá Hatcherová se snaží, aby jí onemocnění v hraní moc neomezovalo a pravidelně dostává injekce proti bolesti. "Je to skutečná nemoc, kterou trpí hlavně ženy," prozradila herečka v televizní show Extra.

Herečka chce normálně pokračovat v natáčení a hlavně by ráda znovu začala trénovat a cvičit. Miluje totiž pohyb a sport. V roce 2009 se zúčastnila triatlonu v Malibu, kde zvládla plavání, jízdu na kole a běh.

Teri Hatcherová na triatlonu v Malibu

"Nechci, aby mě lidé teď litovali. Mohlo by to být mnohem horší, ale když vám něco vezmou, jako třeba schopnost zvednout kabelku... Už se nemůžu dočkat, až to bude pryč," řekla.

Zmrzlé rameno je zánětlivé onemocnění v oblasti ramenního kloubu a může vést k silnému omezení hybnosti až k úplné kloubní ztuhlosti. Postihuje asi 2 procenta lidí. Časem se může stav sám od sebe zlepšit, ale hrozí i částečná ztráta pohybu.