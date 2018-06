Teri Hatcherová: Jsem zajištěná, ten pravý už může přijít

"Mám opravdu velké štěstí, že jsem měla několik úžasných zážitků a zkušeností v životě, těším se i na další, ráda bych tohle všechno sdílela s někým výjimečným. Řekla bych, že to je teď to, na co se zaměřuji. Mám opravdu velmi dobrý život a jsem soběstačná. Myslím, že je to dobrá pozice, z níž se dá vycházet - být šťastná a zajištěná. Chci to teď prostě sdílet," říká o potenciálním partnerovi Teri Hatcherová.

V minulosti však štěstí na lásku neměla. Před deseti lety se rozešla s manželem Jonem Tenneym, a od té doby ne a ne přijít ten pravý.

Na rande prý kývla až po dvou a půl letech, a to jen díky kamarádce a kolegyni Vanesse Williamsové.



Teri Hatcherová s dcerou

"S Vanessou jsme docela dobrými kamarádkami. Vlastně to byla ona, kdo mi sjednal rande naslepo. Bylo to první rande, které jsem měla za poslední dva a půl roku," dodala osmačtyřicetiletá Teri v rozhovoru pro Daily Mail.

Přístup k mužům přehodnotila především kvůli své dceři Emerson, která se už sama dostala do věku, kdy se zajímá o kluky. A tak se i herečka rozhodla, že se podívá po životním partnerovi.