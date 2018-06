Terezu Boučkovou

Nějak byly všechny ukázky a vzpomínky zařízeny tak, že jsem tam vůbec, ale ani trochu nebyla (a přestože jsem po těch estébáckých štvanicích na nás, účinkující, neemigrovala, zamávalo to s mým životem taky dost osudově). Připomnělo mi to dobu nedávno minulou, kdy nemizeli lidé jen ve vzpomínkách a dokumentech, ale přímo fyzicky... "To jsou paradoxy!" řekl by sládek z Havlovy Audience, kterého hrál (skvěle!) právě Lanďák.Pak jsem chtěla psát o tom, že můj nejstarší adoptovaný syn - cigoš nadával v autobuse jinému cigošovi do černejch hub. Ano, toho jsem se taky dočkala, já, bojovnice proti rasismu, to jsou paradoxy!Maminka toho kluka to šla ohlásit na policii - a udělala dobře. Můj syn tam řekl, že si začal ten druhý... Kdo ví? Na program přišlo u nás doma všechno: nářez, vysvětlování, pohlavky, omluvy, domluvy, slzy. Tohle mě mrzelo mnohem víc.Rozhodla jsem se onu ženu navštívit, abychom se domluvily, co s těmi našimi kluky. Slyšela jsem o tom romském domě leccos, například že když tam člověk vstoupí, tak potom ještě dva dny zvrací. Ta maminka tam měla čisto a uklizeno a sama byla pěkně upravená a milá. Překvapilo ji, když jsem jí řekla, že máme stejný zájem: chránit naše syny - cigoše.Tentýž den jsem v České televizi viděla dokument nazvaný Můj čas mi měří déšť. Bylo to o dětech a jejich rodičích bojujících se zhoubným nádorovým onemocněním. Bylo to o životě. A o smrti. O smrti především.Dívali jsme se na to všichni, celá rodina. Naši synové tomu moc nerozuměli - jak to, že jsou ty děti holohlavé, proč je tam ukazují, jak si hrají a chodí do školy, a pak najednou řeknou, že umřely... A ta statečná máma jedné nemocné holčičky, sama s podivně napuchlou a zkřivenou tváří (neměla kus čelisti po operaci nádoru), která se přesto dokázala smát a vdát se - a třináct dní po svatbě umřela... Jak to, že umřela, když tam ještě před chvílí mluvila?A najednou mě ty mé hlouposti mrzet přestaly. Byla jsem šťastná (jsem šťastná!), že mám ty tři dětské kebule docela zdravé a že se nám v rodině nic tak smutného nestalo. A myslela jsem na ty, kterým čas měří déšť a také na lidi, kteří jim pomáhají, a nemohla jsem spát. Řekla jsem si, že o nich napíšu, a teď nevím, jak skončit. Je mi nějak hloupé, dát sem to své ironické amen.