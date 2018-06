Prima narychlo změnila moderátora Partie. Punčocháře střídá Kašparovská

„Každý novinář působící ve zpravodajství dřív nebo později ucítí potřebu dalšího profesního uplatnění a Partie je přesně ten formát, který mě láká. Moderování diskusní debaty TV Prima tedy bude zcela nová zkušenost a výzva, které všeobecně ráda přijímám,“ říká Terezie Kašparovská.

Novou moderátorkou Partie se stává jen pouhé dva dny poté, co dosavadní tvář debaty Jan Punčochář potvrdil, že po více než čtyřech letech odchází z televize na vlastní žádost (více zde).

V moderování politické debaty se bude střídat s Tomášem Hauptvogelem, kolegou z večerní relace.

Terezie Kašparovská a Tomáš Hauptvogel

„Terezie Kašparovská a Tomáš Hauptvogel bezpochyby patří k našim nejzkušenějším parlamentním zpravodajům. A v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi v roli moderátorů naší hlavní zpravodajské relace jsou ideálními kandidáty i na moderátorské křeslo v Partii,“ říká mluvčí Primy Marie Fianová.

Terezie Kašparovská se narodila 20. července 1978 v Brumově-Bylnici. Vystudovala fakultu žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve zpravodajství pracuje téměř dvacet let, moderátorkou Zpráv FTV Prima je osm let. Tomáš Hauptvogel, který se narodil v roce 1974, vystudoval Trenérskou školu Fakulty tělesné výchovy a sportu. V médiích začínal jako moderátor rádia Contact. Poté nastoupil do TV Nova, kde nejprve pracoval jako krajský reportér, poté i redaktor Televizních novin a Střepin. Od května 2012 pracuje pro TV Prima jako moderátor Zpráv FTV Prima.