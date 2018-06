Terezie Dobrovolná nikdy nesnila o dráze modelky

"Už se mi to zdá být poměrně dávno, kdy jsem byla Miss. Žiju teď hodně rozdílným životem, než ty dva roky po prvenství v soutěži. Zakrátko budu končit jednu vysokou školu - teď pracuji na diplomové práci z psychologie a chystám se na státnice. V lednu budu končit angličtinu. Vše v Olomouci," rozpovídala se Terezie.

Dodala také, že je prý pohodlnější, náročnější a není ochotna obětovat modelingu to, co dříve. Také se jí zdá, že životní tempo je o mnoho rychlejší než před čtyřmi lety. Po skončení vysoké školy si chce bývalá Misska užívat klidu. V současné době si s přítelem zařizuje dům ve východních Čechách. Někdy v budoucnu by ráda pracovala s dětmi a založila nadaci.

"Hodně sportuju a zdravě jím. Hraju tenis, squash, posiluju, jezdím na kole, běhám, plavu, v zimě lyžuju. Nemám ráda aerobik. Nejím červené maso. Můj jídelníček? Ráno jogurt s müsli, čaj s mlékem a hodně ovoce, oběd - kuřecí nebo ryba s bramborem, rýží či těstovinami. Hodně piju, sladkosti ani ráda nemám, takže si je nemusím odříkat," prozradila na sebe Terezie.

"Cestovala jsem po světě, předváděla i fotila. Pracovala jsem v Barceloně, New Yorku, ale nikdy jsem se na nějaká významná mola nedostala. Možná proto, že jsem v tomto směru neměla ambice a nehodlala jsem se až tolik obětovat. Takže jsem se vždycky vrátila. Jinak mě v modelingu překvapilo hodně věcí. Člověk dozrává, postupně přichází o iluze, přichází na to, jak to v životě opravdu chodí. Nejsem zatrpklá - byla pozitiva i negativa, určitá zklamání, ale o tom mluvit nechci. Dnes jsem mnohem vyrovnanější, protože věcem více rozumím. A jsem maximálně spokojená," tvrdí bývalá Miss.