Doby přehlídek i mé mládí jsou pryč, říká Dobrovolná 20 let po Miss

Na přehlídkovém mole se naposledy ukázala v roce 2013 a zatím to vypadá, že už se na něj vracet nebude.

„Naposledy jsem předváděla před třemi lety a bylo to nesmírně milé překvapení. To období už je ale bohužel pryč stejně jako mé mládí,“ sdělila pro iDNES.cz Terezie Dobrovolná.

Ona sama má, i díky kariéře modelky, ráda vše, co se týká módy. A je ráda, že má doma jednu dvanáctiletou a jednu desetiletou fintilku. Už dávno si ale holky od mámy nenechají mluvit do oblékání.

„Mám dvě dcerušky, ale období, kdy si na sebe nechaly jako dvě panenky navléct cokoli, už je pryč. Mají svou hlavu a už si vybírají, co na sebe obléknou. Teď už jde jen o to, kultivovat jejich vkus a nechat na nich, co si vyberou. I když jsou obě spíše sportovními typy, takže u nás i u mě momentálně letí tenisky a sportovní oblečení,“ pokračovala bývalá modelka.

Dcery bývalé královny krásy rády hrají tenis. S partnerem, miliardářem Davidem Beranem, jim proto prý chtějí dát možnost, aby v tenise mohly něco dokázat.

„Takže je to velmi náročné na přípravy. Bude to dlouhá cesta bez nějaké garance. Navíc je individuálně vzděláváme. A to je pro mě momentálně ta největší výzva a největší úkol, který mám. A musím uznat, že je to mnohem těžší, než jsem si na začátku myslela. Žiji velmi úzký rodinný život spojený s individuálním vzděláváním a cestováním. Na to, abych sama budovala nějakou kariéru, ještě čas nemám. Ta doba sama přijde, až mě dcerky nebudou potřebovat. Teď je mým posláním mateřství,“ dodala.



Terezie Dobrovolná (40) v letech 1997 a 2012. Žena v domácnosti, manželka miliardáře Davida Berana.

V soutěži krásy uspěla Terezie Dobrovolná uspěla před devatenácti lety.

„To už je velká historie a musím říct, že Miss dřív a dnes, to už je o úplně něčem jiném. Dřív byl modeling a showbyznys na úplném začátku a nebyl na nás vyvíjen takový tlak. A braly jsme naší práci nesmírně vážně. Dnes už tomu světu tolik nerozumím a tolik ho nesleduji. Ale dívky jsou v Čechách stále krásné,“ myslí si.



Na modelingový svět prý ale ráda vzpomíná a kdyby se měla rozhodnout znovu, opět by do něj šla. Dcerkám by ale přála něco jiného.

„Kdyby se rozhodly, že půjdou stejnou cestou jako já, byl by doma asi velký boj. Ony mají úplně jiné možnosti v dnešní době, než jsme měli my. Takže ta modelingová cesta, která pro mě znamenala cestu k finanční nezávislosti, ta už dnes není nutná. Zatím to totiž vypadá, že se obě spíš snaží prosadit v tenise, který je právě moc baví a my je v tom plně podporujeme,“ sdělila.