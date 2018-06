Tereza: Za všechno může velká sestra

Kupodivu mezi nimi nebyl ani Šrek. Ten momentálně prožívá to jedno jediné procento svého života, které není o sexu. Zbylých devětadevadesát procent totiž ničemu jinému, než tělesnému potěšení, nevěnuje.

Vypočítavý Filip

Sexu se v domě nakonec věnovali jiní soutěžící. Jednalo se především o Sylvu, která s tím od začátku počítala, a o Káju, který se do ní zamiloval. Další aktérkou byla Lena.

Ta na počátku soutěže nevěděla, proč by měla mít něco s někým jiným, když "má svého chlapa venku."

Paradoxně jí to vysvětlil člověk, který vstupoval do soutěže s úmyslem očistit se od své gay porno minulosti. Způsob, který zvolil, lze označit přinejmenším za překvapující a kontroverzní. Veřejným sexem s Lenou, kterou snad i miloval, dokázal jen to, že není gay. Loučení s porno minulostí by si totiž leckdo představoval poněkud jinak.

Je však možné, že snaha o očistu byla, podobně jako řada dalších kroků, vedena především Filipovou vypočítavostí. Tuto vlastnost, kterou dokázal po celou dobu soutěže dobře skrývat, dává v posledni době čím dál tím víc najevo. Že by změna strategie?

Vraťme se však k našim původním sexuálním symbolům, kteří ostrouhali a zůstali bez role. Šrekovi to nebylo ke škodě. Jako tichý pozorovatel prožil v domě řadu nových emocí, a zažil krásné a intimní situace. Jedna z nich se dostala také do nedělního sestřihu. Šrek se uprostřed noci na pár minut přitulil k Renatě.

Emoce jako zboží

Jinou pozici zvolil Milan. Jeho taktika dobýt Evu, navážet se do Oksany, stát se spojencem Velkého bratra, hrát na všechny strany, kdekoho ukecat, levně nakoupit a draze prodat mu vydržela přesně tři měsíce. Za to mu patří respekt a obdiv.

Dopustil se však tří osudových chyb. Ve snaze dostat Evu dal příliš najevo, že i přes bohaté zkušenosti, ženám vůbec nerozumí. Nepotlačil v sobě rozeného majitele bazaru a s emocemi ostatních zacházel jako se zbožím. Ve své mužské ješitnosti si pak nedokázal přiznat, že holky, zejména Eva, by ho mohly ohrozit, až porazit.

Mikeš se však nevzdá. Za pár dní si vezme papír a tužku, sedne ke stolu, najde grafy s procenty, zjistí počty příchozích hlasů, informuje se o majetku Horzinkovy rodiny a "vyšpekuluje", že za vším stojí velká sestra! Ta pro Eviččinu výhru udělá cokoliv. Na sms klidně vybere konto a vezme si dovolenou. Toto své zjištění, včetně Klářiny fotografie, pak bude Milan za těžký prachy prodávat ve své nové Big Brother zástavárně.