Tereza z BB: Jistota neexistuje

Eviččiny kosmetické úpravy před štědrovečerní večeří, zlaté prasátko v podání Filipa, Lenino nadšení z nových vzkazů od maminky, popřípadě vánoční stromeček a la Šreček by do programového schématu komerční televize jistě přinesl mnoho nového, od rozbalování dárků by však diváky nejspíš neodlákal.

Divácký zájem je také zřejmým důvodem posunu rozhodnutí o odchodu posledního předfinálového soutěžícího z domu Velkého bratra. Ať už by to byl kdokoliv, s finálem konkurenčního pořadu na konkureční televizi, by se jeho odchod srovnávat nemohl. Zcela nepozorován by bez většího zájmu médií odjel do klubu Defilé v centru Prahy, kde by se v relativním soukromí se svými bývalými spoluhráči nepozorovaně opil do němoty.

Poslední odchod se tedy odsouvá na středu. Soutěžící si tak ke svým dosavadním zážitkům připíší několik dalších dnů velké nejistoty. Na základě obvyklého chování Velkého bratra se dá předpokládat, že jim nedělní situaci nikdo nevysvětlí. Pro zdramatizování celého přenosu by Velký bratr mohl nechat nejprve vypadnou z televizní obrazovky obraz Leoše Mareše, poté k němu přidat zvuk a nakonec na několik minut také světlo a elektrický proud.

V očekávaném zmatku z neočekávané tmy by pak komorou do domu pustil zpět nejméně polovinu soutěžících, kteří vypadli v uplynulých kolech. Spolu s nimi by pro zpestření situace přišli také bývalí členové štábu, kteří byli pro počáteční problémy se sledovaností nominováni na vyhazov. Ti všichni spolu pohromadě by pak několik dní spolu žili, byli a rádi se měli.

České vydání Velkého bratra by si tak ke svým dosavadním prvenstvím v oblasti reality show přidalo další. Do totální nejistoty by totiž uvrhlo nejenom soutěžící ale také diváky. Návrat soutěžících, včetně Lenky Hornové a pašíka Oskara, by od finalistů Velkého bratra oddálil jistotu blížící se výhry. Na druhé straně obrazovky by zaútočil na vánoční jistoty v podobě pohádek a pořadů plných rozkrájených jablíček.

Nebudeme muset namísto Mrazíka sledovat Milana a Šreka? Nejistota by zahalila televizní svět, a to na obou stranách...