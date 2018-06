S Vilmou jsme se zdvojily, říká Voříšková hrající mladou Cibulkovou

„Vilmu znám léta a zbožňuju ji. Mám ji trochu nakoukanou. Ptala jsem se Vojty, jestli si všiml, že dělám hodně její gesta. Mně se ale líbilo, že Vilmě nalepili tu moji pihu a prostě jsem se zdvojily. Spolu jsem se moc neviděly, ale těším se, jak to bude vypadat,“ řekla Voříšková.

Na herečce se vyřádila maskérka, která pro ni připravila zrzavou paruku.

„Ve filmu jsem taková zrzka, spíš taková transka trošku. Cítila jsem se v tom dobře. To dělala Jana Dopitová. Vždycky když spolu děláme, tak mě chce úplně změnit. Je prý podrážděná z toho, jak to mám furt stejné. Udělá mi něco brutálního, co se mi nelíbí, ale pak musím zpětně uznat, že to krásně podtrhlo krásně ten charakter. Takže já jsem ji nechala, ať si dělá, co chce,“ řekla Voříšková.

V Padesátce si zahrál i režisér Vojta Kotek, a to mladou verzi Ondřeje Pavelky. „Když jsem dělali kostýmové zkoušky a herci se dozvídali, koho vlastně hrají, protože se to tam dubluje - Vilma Cibulková je v současnosti a Tereza Voříšková ji hraje v minulosti - tak se všichni nakoukávali a dávali ty gesta, a já jsem říkal, že to je super,“ prohlásil Kotek.

Ondřej Pavelka a Vojta Kotek

„Pak jsem byl na place oblečený v kostýmu a uvědomil jsem si, že jsem si vůbec nerozmyslel, jak to budu hrát. Neměl jsem na to vůbec čas. Pojal jsem to tak, že během těch let, co my tu postavu nevidíme, se Ondřejovi stalo něco hrozného a proto je teď takový. Že jinak to byla za mlada docela sympaťák,“ řekl.

Ondřej Pavelka je se svým mladším já docela spokojený. „Někde dokonce byly i moje fotky z mládí a porovnání s Vojtou a nějaká podoba tam je,“ dodal Pavelka.