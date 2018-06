Tereza: V domě BB kralují intriky

Přišla na to dokonce už i Sylva se Šrekem. Snad jen Markéta to prozatím neví, případě si to nechce připustit, a neochvějně dál tvrdí, že je jí se „všema těma báječnýma lidičkama v tom báječném domě moc báječně“.

Milan své účinkování ve hře přestal omezovat na snahu získat tělesné potěšení a rozjel velmi zákeřnou hru, kterou neodhalil dokonce ani vševědoucí Filip. V neděli mu v důsledku toho bude nejspíš poněkud trapně, ale nepochybuji, že si to nějak zdůvodní. Překvapilo by vás, kdybychom se dozvěděli, že už všechno dávno odhalil a teď Milanovi jen tak ze solidarity pomáhá?

Po středeční nominaci by se mohlo zdát, že se situace změnila, a v konečném důsledku přece jenom zvítězí aktivita nad pasivitou... To by ale nesměl existovat Lukáš, dokonale nenápadný chlapec, který svým přístupem ke hře zmátl nejenom soutěžící, ale také celý produkční štáb. Lukáš je totiž tak dokonale pasivní a nenápadný, že si ho nevšímají ani obyvatelé domu a dokonce ani všudepřítomné kamery. Při vstupu do vily ho za Šrekovými zády Mareš zcela přehlédl, v domě si pak nenápadně ustlal mezi Eviččinou a Šárčinou postelí a zvykl si jíst zásadně v leže za ledničkou.

K jeho ojedinělým projevům však patří například nedovolená manipulace s klimatizací, v jejímž důsledku je ostatním spoluhráčům nesnesitelné horko či nepopsatelná zima, dále pak schovávání cigaret a zapalovačů, popřípadě přesouvání věcí denní potřeby z viditelných míst do tajných skrýší. Ve středu večer nebo ve čtvrtek nad ránem dojídá veškeré týdenní zásoby jídla a jako dezert si dává Markétčiny ledové kostky s balíčkem žvýkaček k tomu. Špinavýma rukama pak kreslí sprosté obrázky na všechny zrcadla v domě. Jejich čištění se nikdy neúčastní. Za bezesných nocí bloudí po domě a dělá nepořádek v oranžové ložnici.

Je jediným obyvatelem domu, který prozatím nebyl nominován! Jeho šance na výhru jsou tedy rozhodně vysoké. Těší se, až vypadne Filip, aby se mohl blíže seznámit s Lenou. Hodně fandí Milanovi. V plnění tajných misí mu často napomáhá. Nikoho nepomlouvá, nikomu nic neřekne, úkoly neplní, hraje si zásadně na svém písečku a používá Karlosův gel na vlasy.

O jeho vítězství se, podle Filipa, nedá pochybovat. V rámci týdne lží mu to potvrdil dokonce sám Velký bratr!