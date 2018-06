Tereza: Těšme se na reálnou show

Soudě podle posledních sestřihů je už většina soutěžících vyčerpána a žádnou větší akci neplánuje.

Už předvedli vše, co bylo v jejich silách. Teď je řada na Velkém Bratrovi. Pořád jim ještě může vypnou vodu nebo topení.

Únava hrou je zcela pochopitelná, stejně tak jako nechuť pouštět se kvůli divákům do záležitostí, které by mohly dění v domě přece jenom "rozvířit". Soutěžící už možná všechno prokoukli, tipují, kdo vyhraje a produkce je už nemá čím překvapit.

Co když právě ona opětovně podcenila jejich inteligenci ve chvíli, kdy jim v průběhu přímého přenosu naservírovala školácký vtípek s volty? Pozorný divák v neděli večer možná zaznamenal, že překvapivé vypadnutí proudu soutěžící sami předpověděli, a to hned na začátku přímého přenosu.

"Všimli jste si, že Leoš o nominacích mluvil nějak moc klidně?" poznamenala v úvodu Evička. Jediné, nad čím se tak soutěžící nakonec podivovali, byl systém zapojení elektrického obvodu v domě. Proud totiž vypadl pouze uvnitř domu, na zahradě si energie dál vesele utíkala do éteru.

Málokdo si dokáže představit, co poslední obyvatelé domu Velkého bratra v těchto dnech prožívají. Příjemné to rozhodně nebude. O to víc mne překvapuje, když od nich někteří očekávají heroické výkony v podobě hysterických reakcí, nově rozbitých kusů nábytku, inovací v oblasti sexuálních hrátek a dalších skandálních příběhů z vlastní minulosti. Vše už tu bylo, diváka nepřekvapí. A chození pozpátku unavuje.

Přes všechny výhrady tu jsou však dvě věci, které by se měly ocenit. První z nich je chytře provedená vzájemná nominace (pozn. red.: jednoho ze čtveřice pošlou diváci domů ve středu, finále bude v neděli). Druhou pak systém dělení výhry. Právě díky němu se můžeme těšit na velkou a tentokráte i reálnou show, která vypukne venku ve chvíli, kdy vítěz na svůj slib zapomene.