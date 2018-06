Tereza: Tajná volba by dopadla jinak

"Fičák", který David předpověděl, proběhl tak, jak se očekávalo. Na stupni nominovaných stanul právě on se svou kolegyní Oksanou, která si v nejbližší době oblékne něco nového na sebe. (Mezi námi, je to nejvyšší čas. Ty dvoje kalhotky se jí už musely prošoupat.)

Přestože nominace dopadla tak, jak se očekávalo, přinesla s sebou alespoň poměrně překvapivé nominování Karla a Markéty v podání intelektuála Filipa.

Škoda, že nominace nebyly tajné. Určitě by dopadly jinak. Většina „staré party“ si totiž veřejně netroufne vystoupit proti vlastním členům a služebně mladší obyvatelé domu se tak stávají snadným terčem alibistických nominací. Nejlépe to vyjádřila Markéta, když jako důvod nominace Oksany a Davida uvedla právě jejich pozdní příchod.

Velký Bratr si tentokrát žádné překvapení nepřipravil, a tak v neděli z domu odejde buď Oksana nebo David. V prvním případě přijdou ostatní hráči o řadu nesmírně zajímavých úvah týkajících se umění, úklidu a mezilidských vztahů, v případě druhém o možnost poznat Davida, až se bude projevovat. Slibuje to už od svého vstupu do domu. Snad mu na to zůstane trocha času.

Zaujal mne důraz na pořádek, který se v domě Velkého Bratra začal projevovat. Otázkou je, nakolik k tomu přispěl příchod nyní již Martina, který o něj začal usilovat již při svém nedělním příchodu. Jeho večerní přeměna v muže všechny obyvatele domu překvapila, mnohem větší nadšení však vzbudil videoklip Michala Davida. Byl během něj opět oceněn Karlův zpěv. Nejlepší na konec. Diváci pořadu Esa se již nyní těší na to, jak jim to Karlos jednou všechno ukáže, rozdá karty a zazpívá jim svůj debut živě.

Lena s Filipem při nominacích opět nezklamali. Na rozdíl od včerejší tiché domácnosti při filmu s „Tebou mne baví svět“, se k sobě pěkně přitulili. Ve Filipovi se nevyznám. Myslím, že růžovou kšiltovkou Lenu docela provokuje.

