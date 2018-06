Tereza: Škoda, že Angelov nezůstal...

Podle mých informací se však nikde sám Bratr nesnaží poškodit mediální obraz soutěže tím, že neměří všem účastníkům stejně, a že by pravidla za účelem zvýšení sledovanosti upravoval, tak aby byly v konečném důsledku k jednotlivým soutěžícím na první pohled neférové.

Velký bratr sice může s pravidly manipulovat, jak se mu zachce, Vánoce a stanovený konec soutěže však posunout nemůže, a tak se k neposlušným soutěžícím chová jinak, než v době, kterou lidová moudrost nazývá babím létem.

Kdyby se Jarda dopustil svého přestupky až nyní, je pravděpodobné, že by se o tom nikdo z diváků ani nedozvěděl. Současná porušování pravidel jsou totiž mnohem závažnější. Několik Jardových nevinných spekulací (které kvůli problémům s výslovností musely být navíc uveřejněny s podtitulky) by dnes zcela zaniklo ve zvuku o zem se tříštících portů, v předčítání dopisů od rodičů a drcení odpadků, které měly zamaskovat Filipův pokus o zjištění obsahu titulních stránek českých bulvárních médií. A kdyby věděl, že jeho minulost, stejně jako současnost či vzdálená budoucnost, už téměř nikoho nezajímá, litoval by svého pokusu pravděpodobně ještě více.

Filipova „špionážní“ mise navíc vedla k totálnímu zesměšnění jeho, věřím že původně dobře míněného, úmyslu udělat tlustou čáru za svou porno-minulostí. V dopise rodičům, který poslal po Sylvě, se totiž ve středu celý národ ústy Leoše Mareše dozvěděl, že tu nejde o nic jiného než o peníze. A to ne ledajaké!

Zajímavě rozehraná partie mezi Filipem, Marešem, Velkým bratrem a spoluhráči však byla ve středu večer bohužel předčasně přerušena návštěvou Angela Angelova z Makedonie. Ponaučení „podvádět se nevyplácí“, které mohlo z přímého přenosu vyplynout jako naléhavý mravní apel směrem k divácké obci, se tak v samotném závěru pořadu změnilo na: "Nikdy neberte před vystupováním v televizi drogy. Bude to na Vás vidět."

Škoda jen, že kokainu viditelně nakloněný Angelo nezůstane v domě o něco déle. Nova by tak mohla svým skromným dílem přispět k osvětovému programu určenému naší mládeži a úspěšně navázat na minulý týden, kdy se v pořadu projevovaly důsledky závislosti na nikotinu. Diváci fascinováni průběhem tzv. abstinenčního syndromu by pak možná ani nepostrádali nekonečné sestřihy zachycující markýrované rozchody nikdy neexistujících, popřípadě už dávnou rozpadlých mileneckých dvojic…