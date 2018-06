Tereza si nestihla udělat větší prsa

FOTOGRAFIE ZDE

„Je štěstí, že jsme každý úplně jiný a každý máme jiný styl práce. Uvidí se, který na diváky zabere víc,“ říká Tereza Pergnerová, která je sama zvědavá, jak konkurenční televize svou reality show pojme.

„Asi se na to podívám, jsem zvědavá i na styl moderování, který zvolí Leoš Mareš,“ podotýká. Ve VyVolených však sází především sama na sebe.

Tím, že Prima začíná vysílat pořad už tento týden, nezbylo Tereze Pergnerové mnoho času na přípravu, ale nemrzí ji to. „Jdu ráda do věcí po hlavě. Alespoň už nebudu mít trému z očekávání, kdy to přijde. Ráda do toho skočím rovnýma nohama,“ tvrdí.

Lituje však, že se v kolotoči příprav nestačila přestěhovat se svým synem Samuelem do Prahy. „Pořád jsem to odkládala a teď na to není čas. Prima mi však vyšla velmi vstříc a už pro nás hledá bydlení. A také jsem si nestihla udělat větší prsa,“ dodává žertem.

Ačkoli vysílání Velkého bratra začíná až o čtrnáct dní později, 28. srpna, už nyní mají moderátoři pořadu spoustu práce. „Od minulého týdne projíždíme scénáře, děláme mítinky a podobně,“ říká hlavní moderátorská tvář pořadu Leoš Mareš. Uvádět bude večerní přímé přenosy ze studia dvakrát týdně. „Každý týden se bude konat extra talkshow, rozhovory s příbuznými a známými soutěžících nebo odborníky. Budu také vyhlašovat nominované a vyřazené,“ vysvětluje Mareš. Svých předchozích aktivit se vzdát nehodlá. „Nechávám si Eso a od pondělí do pátku budu dál uvádět ranní show na Evropě 2,“ podotýká.

Tereza Pergnerová se bude první dva týdny objevovat na obrazovce televize Prima denně, poté čtyřikrát do týdne. „Je to velká zátěž. Moderátor musí být hlavně bystrý a mít jasnou hlavu. Snažila jsem se hodně spát a být v pohodě,“ prozrazuje svůj recept na přípravu. Jako hlavní moderátorka bude přítomna nejsilnějším a nejemotivnějším chvílím soutěže, kdy půjde o rozhodnutí, kdo zůstane ve hře a kdo půjde z kola ven. „Je to velká odpovědnost. Mám k tomu respekt. Díky svému obrovskému pádu jsem získala pochopení. Budu se snažit soutěžícím rozumět a podpořit je.“