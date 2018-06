Tereza: Renatě koupíme opici

Nedělní večer popisuje následujícími slovy:

"Tradiční olizování všech se všemi, nominace Fil+Renata, Kajdžas vyrazili, a ta to v závěru už ze studia opepřila Evě, když jí vyčetla že není dobrá kamarádka, že ji podrazila atak. Všichni tři rozhodnutí odůvodnili krátkým pobytem Kajdžas v domě. Logicky, starý kusy drží spolu, Kajdža si myslela, že Šreka a Evu získala na svou stranu, ale sekla se, neunesla to, Evě to vyčetla, trapné.. shodila se totálně.. :o)"

Co k tomu dodat? Na přenos jsme se dívali s Milanem a Markétkou. Všichni tři jsme ocenili Šreka, který prohlédl Renatinu sobotní hru o získání hlasu, a ve zpovědnici se rozhodl pro Filipa.

Naše sympatie si získala také Eva, která pochopila, že z Renatiny strany nešlo o žádné kamarádství, ale o špatně skrývanou vypočítavost. Pod křídly sedmkrát nominované slečny by se totiž v klidu a v pohodě mohla dostat až do finále. Pokud Eva vyhraje, uděláme vše proto, aby zhrzené "kamarádce" v návalu nadšení nechtěla své rozhodnutí vynahradit zakoupením nové opice, nejlépe pak veřejnoprávního Richarda z České televize.

Posledním člověkem, který v neděli získal naše sympatie, byl Leoš Mareš. Velmi pohotově zabránil Renatě při odchodu z vily v kouření, a tím dal jasně najevo, že tento zlozvyk škodí nejenom zdraví, ale také průběhu celé reality show. Neustálé řešení nedostatku tabákových produktů v dome se pro většinu diváků stalo poněkud nudnou rutinou televizních podvečerů.

Hustá motorkářka

Podle dosavadních reakcí si Renata Kajdžas velkou reklamu v domě Big Brother neudělala. Kdyby vlastnila kolotoče, tak by se jí možná zvýšila návštěvnost. Ona však má pouze zoologickou zahradu. Jako herečka se také neosvědčila, většina soutěžících jí nevěřila. Na závěr přenosu ohrozila i svoji proklamovanou upřímnost.

Se všemi se rozloučila sladkými řečmi, jen k Evě se zachovala velmi netaktně. Zde narážíme také na reálnost jejích očekávání. Podle všeho totiž ani během tří týdnů nepochopila, že ve hře o deset milionů se skutečné kamarádství hledá velmi obtížně.

Doufejme, že když už neudělala dobrou reklamu sama sobě, prospěla alespoň firmě Harley Davidson. Ta by se napříště mohla stát značkou nejenom hustých motorkářů, ale také drsných holek, které si pletou reality show s prezentačními místnostmi oděvních firem. Na druhou stranu jí tímto vyslovuji obdiv a uznávám její odvahu. Já bych si celou kolekci Nikity na příští léto, včetně ponožek a spodního prádla, do domu Velkého Bratra vzít nedovolila.